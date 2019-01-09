Son Dakika Haberleri: Bakan Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile Görüştü

Bakan Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile Görüştü

13 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonla görüştü.

Bakan Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile Görüştü, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonla görüştü. Görüşmede İdlib'deki son gelişmeler ve Soçi'de imzalanan mutabakat  değerlendirildi.

Görüşmeye ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nın sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, RF Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, İdlib'deki son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel güvenlik konuları Soçi'de imzalanan mutabakat kapsamında değerlendirilmiştir."

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 08:25 Kaynak: DHA

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