Bakan Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile Görüştü
13 dakika önce
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonla görüştü.
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Rusya Federasyonu
Savunma Bakanı Sergey Şoygu
ile telefonla görüştü. Görüşmede İdlib
'deki son gelişmeler ve Soçi
'de imzalanan mutabakat değerlendirildi.
Görüşmeye ilişkin Milli Savunma Bakanlığı
'nın sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Milli Savunma Bakanı
Hulusi Akar, RF
Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, İdlib'deki son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel güvenlik konuları Soçi'de imzalanan mutabakat kapsamında değerlendirilmiştir."
- Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 08:25 Kaynak: DHA
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