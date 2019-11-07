Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak'a yoğun ilgi
Son Dakika Politika Bakan Albayrak'a yoğun ilgi

Bakan Albayrak'a yoğun ilgi

6 saat önce

Samsun'da esnafı ziyaret eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yoğun ilgi gördü.

Bakan Albayrak'a yoğun ilgi, System.String[]

Samsun'da esnafı ziyaret eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yoğun ilgi gördü.


İş dünyası temsilcileriyle buluşup Samsun Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Bakan Albayrak, Kasaplar Caddesi üzerindeki esnafı gezerek dertlerini dinledi. Vatandaşlar Albayrak'a büyük ilgi gösterdi. Albayrak vatandaşların fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmedi. Vatandaşlarla ve esnafla bol bol sohbet eden Berat Albayrak, Samsun halkının gösterdiği yoğun ilgi ve sevgi seli karşısında caddede güçlükle ilerleyebildi.


Esnaf ziyaretleri sonrası Samsun Vergi Dairesi Başkanlığına geçen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, buradaki yetkililerle toplantı gerçekleştirdi. Buradan çıkışta yetkilerle toplu fotoğraf çektiren Albayrak'a halk ilgisi burada da çok yoğundu. Vatandaşın yoğun ilgisi ve buradaki fotoğraf isteklerini de geri çevirmeyen Bakan Albayrak, temaslarının ardından havalimanına geçmek üzere Samsun'dan ayrıldı.


Berat Albayrak'a ziyaretlerinde Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu eşlik etti. - SAMSUN

Berat Albayrak, AK Parti, Samsun, Politika

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:00 Kaynak: İHA
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