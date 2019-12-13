Bakan Albayrak, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nı ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Albayrak, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nı ziyaret etti - Son Dakika Ekonomi

Bakan Albayrak, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye'nin bir hedefi var. Cumhurbaşkanımızın bir hedefi, bir ideali var, 'büyük ve güçlü Türkiye.' Bu manada güçlü bir ekonomiye de sahip olmamız gerekiyor.

Bakan Albayrak, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nı ziyaret etti, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, " Türkiye'nin bir hedefi var. Cumhurbaşkanımızın bir hedefi, bir ideali var, 'büyük ve güçlü Türkiye.' Bu manada güçlü bir ekonomiye de sahip olmamız gerekiyor." dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek, partililerle bir araya gelen Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini söyledi.

Albayrak, sabah Kayseri'de iş insanları ile toplantıda bir araya geldiğini anımsatarak, bunun çeşitli illerde gerçekleştirdiği onuncu toplantı olduğunu belirtti.

Yeni bir dönemden bahsettiklerini kaydeden Bakan Albayrak şunları kaydetti:

"Mümkün olduğunca bu yeni dönemi, bu değişim sürecini, illerimizde iş dünyası ile bir araya gelerek anlatıyoruz. İnşallah bu çerçevede artık Türkiye'nin bir hedefi var. Cumhurbaşkanımızın bir hedefi, bir ideali var, 'büyük ve güçlü Türkiye.' Bu manada güçlü bir ekonomiye de sahip olmamız gerekiyor. Güllük gülistanlık bir coğrafyada yaşamıyoruz, yaşadığımız coğrafya yüzlerce, binlerce yıldır malum... Bu çerçevede daha güçlü bir ekonomiye sahip olma noktasında bu değişimi anlatmak için hem de reel sektörü yerinde dinlemek için sanayi, ticaret odaları ile bir araya geldik. Sabah gayet verimli bir toplantı gerçekleştirdik. İnşallah bu süreçte, bu yeni dönemde özellikle Kayseri'nin, Kayseri ekonomisinin Türkiye ekonomisine bu değişim sürecinde vereceği katılım noktasında gayet güzel verimli bir toplantı gerçekleştirdik."

AK Parti, Türkiye, Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 03:54 Kaynak: AA
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