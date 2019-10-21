Son Dakika Haberleri: BAKAN ALBAYRAK:  HAKAN ATİLLA, BORSA İSTANBUL GENEL MÜDÜRÜ OLARAK GÖREVE BAŞLIYOR
Son Dakika Güncel BAKAN ALBAYRAK:  HAKAN ATİLLA, BORSA İSTANBUL GENEL MÜDÜRÜ OLARAK GÖREVE BAŞLIYOR

BAKAN ALBAYRAK:  HAKAN ATİLLA, BORSA İSTANBUL GENEL MÜDÜRÜ OLARAK GÖREVE BAŞLIYOR

47 dakika önce

İstanbul DHAHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hakan Atilla'nın Borsa İstanbul Genel Müdürü olduğunu açıkladı.

BAKAN ALBAYRAK:  HAKAN ATİLLA, BORSA İSTANBUL GENEL MÜDÜRÜ OLARAK GÖREVE BAŞLIYOR, System.String[]

İstanbul DHA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hakan Atilla'nın Borsa İstanbul Genel Müdürü olduğunu açıkladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Albayrak, "Haksız bir mahkumiyetin ardından ailesine ve ülkesine kavuşan Hakan Atilla'nın dinlenme dönemi bitti. Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak göreve başlıyor. Bu görevin kendisi ve BIST için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi

Görüntü Dökümü:

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-Atilla'nın BİST'te çekilen fotoğrafları


Mehmet Hakan Atilla, Borsa İstanbul, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 06:31 Kaynak: DHA
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