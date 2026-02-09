Bakan Bak, Olimpiyat Sporcularına Başarı Diledi - Son Dakika
Spor

Bakan Bak, Olimpiyat Sporcularına Başarı Diledi

Bakan Bak, Olimpiyat Sporcularına Başarı Diledi
09.02.2026 18:09
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Kış Olimpiyatları'nda yarışacak milli sporcularla görüntülü görüştü.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, İtalya'da düzenlenen 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda kayakla atlama ve kayakla koşu branşında yarışacak olan milli sporcuları telefonla görüntülü arayarak başarı diledi.

İtalya'da düzenlenen 25'inci Kış Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli sporcular Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir, bu akşam yapılacak "kayakla atlama" kategorisinde Türkiye'yi temsil edecek. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, kayakla atlamada yarışacak olan milli sporcular Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir'i telefonla görüntülü arayarak başarı dileğinde bulundu.

Bakan Bak, kayaklı koşuda Türkiye'yi temsil edecek olan İrem Dursun ve Abdullah Yılmaz ile de görüştü. Milli sporculara başarılar dileyen Bakan Bak, "Ülkemizi Kış Olimpiyatları'nda en iyi şekilde temsil edeceğinize inanıyorum. Başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Milli sporcular da, Bakan Bak'a desteğinden dolayı teşekkür ederek, madalya kazanmak için mücadele edeceklerini söyledi.

Bakan Bak'ın sporcularla olan görüşmesinde, İtalya'da bulunan Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Şahin ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Psikososyal Destek Dairesi Başkanı Elif Güneş de yer aldı.

Kaynak: DHA

Kış Olimpiyatları, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bakan Bak, Olimpiyat Sporcularına Başarı Diledi - Son Dakika

SON DAKİKA: Bakan Bak, Olimpiyat Sporcularına Başarı Diledi - Son Dakika
