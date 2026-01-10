Bakan Bak'tan Fenerbahçe'ye Tebrik - Son Dakika
Bakan Bak'tan Fenerbahçe'ye Tebrik

10.01.2026 21:04
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe'yi Süper Kupa zaferi için kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Turkcell Süper Kupa 2025 final maçında Galatasaray'ı yenerek şampiyon olan Fenerbahçe'yi yayımladığı mesajla kutladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Turkcell Süper Kupa 2025 final maçında rakibi Galatasaray'ı mağlup ederek Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe'yi kutluyorum. Sarı lacivertli ekibin başarısında emeği geçen futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarlarını tebrik ediyorum. Bu sene yeni formatıyla bize büyük heyecan yaşatan, dörtlü final organizasyonunda mücadele eden Galatasaray, Trabzonspor ve Samsunspor'a da teşekkürlerimi sunuyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

