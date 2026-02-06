Bakan Bayraktar, 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Toplu Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
Bakan Bayraktar, 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Toplu Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması

06.02.2026 16:47
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Dünyada hiçbir ülkenin altından kalkamayacağı bu kadar büyük bir felakette biz, devlet millet el ele vererek bir araya geldik ve 455 bininci konutu hak sahibine teslim ederek adeta şehirlerimizi yeniden inşa ettik." dedi.

Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla "Küllerinden Doğdu Yine, Türkiye'min Gücüne Bak" temasıyla düzenlenen 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, bir hafta içinde ikinci kez Osmaniye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Osmaniye ve diğer illerde tüm Türkiye'nin hep birlikte devlet-millet el ele vererek asrın dayanışmasında ortaya koyduğu güzel işbirliğiyle yaraların sarıldığını dile getiren Bayraktar, daha güçlü şekilde ileriye yürüdüklerini söyledi.

Bayraktar, geçen hafta Osmaniye'de gerçekleştirdiği programlarda enerji, elektrik, doğal gaz ihtiyaçları ile kente yapacakları yeni yatırımları konuştuklarını anımsattı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin büyüklüğüne işaret eden Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyada hiçbir ülkenin altından kalkamayacağı bu kadar büyük bir felakette biz, devlet-millet el ele vererek bir araya geldik ve 455 bininci konutu hak sahibine teslim ederek adeta şehirlerimizi yeniden inşa ettik. Bu kadar büyük bir felaketin üstesinden gelebilecek başka bir millet, başka bir devlet yok. Hamdolsun Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde biz bunu başardık. Biz, Karadeniz'in derinliklerindeki doğal gazı bulduk, onu çıkardık, şimdi her yerde evlerimizde kullanıyoruz. Adı terörle anılan Gabar'da petrolümüzü bulduk. Her gün onu üretmeye devam ediyoruz. 70 yıllık rüya Akkuyu'yu yaptık, inşallah oradan ilk elektriği bu sene içerisinde üreteceğiz ancak bunları yapabilen bir ülke, devlet bu kadar büyük bir felaketin üstesinden gelip böyle yüz binlerce konutu vatandaşlarına verebilirdi. Yapacak çok işimiz var.

Bize durmak, duraksamak, dinlenmek yok çünkü biz insanımıza, Osmaniye'ye inanıyoruz. Biz, gencimizle, yaşlımızla hep beraber bir yürek, bir olduğumuzda neler başaracağımızı çok iyi biliyoruz."

Osmaniye'de henüz doğal gaz gitmeyen mahallelerin olduğunu, bunları geçen haftaki ziyaretlerinde konuştuklarını ve notlarını aldıklarını belirten Bayraktar, en kısa sürede çözeceklerini söyledi.

Bayraktar, Osmaniye'de elektrikle ilgili yapılacakların gerekli talimatlarını verdiklerini de hatırlattı.

"Türkiye, kararlılıkla büyük ve güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor"

Elektrik ve doğal gaz ihtiyacının arttığını belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Elektrik ve doğal gaz ihtiyacımız artıyor. İnşallah bu hizmetlerde hiçbir aksama olmadan vatandaşlarımıza bunları vereceğiz ama verirken ne yapacağız? Daha ucuz vereceğiz. İnşallah biz bu devlet desteklerine, Hazine ve Maliye üzerinden yaptığımız desteklere devam edeceğiz. İhtiyaç sahiplerimize inşallah bu hizmetleri daha uygun koşullarda vermeye gayret edeceğiz. Ne kadar petrol üretirsek, doğal gaz üretirsek, ne kadar Hazinemiz güçlü olursa inşallah bu destekler, daha güçlü bir şekilde devam edecek. Türkiye, kararlılıkla büyük ve güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor. Biz güçlü, bir ve bir arada oldukça, Türkiye terörden tamamıyla kurtuldukça, bu bölge terörsüz bölge oldukça işte bunun neticelerini hep birlikte alıyoruz. Bakın, Gabar'da milyonlarca yıldır o toprağın altındaki petrole terörden dolayı yıllarca gidilemedi. On yıllarca o mücadeleyi verdik ama ne zaman ki bölge terörden temizlendi, şimdi o dağların altındaki petrol, bize büyük bir ekonomik kazanç olarak geri dönmeye başladı.

Tüm Türkiye'de denizlerimizde büyük bir seferberlik başlattık. Artık Türkiye, kendi gemileriyle, mühendisleriyle, teknik elemanlarıyla bu işleri yapar hale geldi."

Kaynak: AA

Alparslan Bayraktar, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

