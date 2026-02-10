Bakan Bayraktar EBRD Heyeti ile Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Bakan Bayraktar EBRD Heyeti ile Görüştü

10.02.2026 20:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enerji Bakanı Bayraktar, EBRD ile Türkiye'nin enerji dönüşüm sürecini ele aldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Sürdürülebilir Altyapı Direktörü Harry Boyd Carpenter ve beraberindeki heyetle bakanlıkta bir araya geldi.

Bayraktar, Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"EBRD Sürdürülebilir Altyapı Direktörü Sayın Harry Boyd Carpenter ve beraberindeki heyeti Bakanlığımızda kabul ettik. Türkiye'nin enerji dönüşüm sürecinde yenilenebilir enerjinin payının artırılması, iletim şebekelerinin güçlendirilmesi ve depolamalı projelere yönelik altyapı yatırımlarının finansmanı konusunda yürütebileceğimiz işbirliği imkanlarını ele aldık. Ülkemizin enerji arz güvenliğini güçlendirirken 2053 Net Sıfır Emisyon hedeflerimizle uyumlu, sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen ve yatırımcı öngörülebilirliğini artıran projeler için uluslararası finans kuruluşlarıyla kurduğumuz yapıcı diyaloğu sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Finans, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Bayraktar EBRD Heyeti ile Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karar verildi Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak Karar verildi! Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak
Mossad için çalıştığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı Mossad için çalıştığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı
İş insanı Kamil Yazıcı hayatını kaybetti İş insanı Kamil Yazıcı hayatını kaybetti
Borsa dolandırıcılığına dev darbe 40 kişi tutuklandı Borsa dolandırıcılığına dev darbe! 40 kişi tutuklandı
İnfial yaratan görüntü İşkencecilerin tamamı gözaltına alındı İnfial yaratan görüntü! İşkencecilerin tamamı gözaltına alındı
İlginç tesadüf: Epstein, Kaşıkçı cinayetinden iki gün önce veliaht prensle görüşmüş İlginç tesadüf: Epstein, Kaşıkçı cinayetinden iki gün önce veliaht prensle görüşmüş

20:35
Ünlü şarkıcı Hakan Peker’den emeklilik açıklaması
Ünlü şarkıcı Hakan Peker'den emeklilik açıklaması
20:25
AK Parti’den askerlik sisteminde düzenleme sinyali
AK Parti'den askerlik sisteminde düzenleme sinyali
19:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesi yarın
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesi yarın
19:31
Afrika’nın en tehlikeli kirpisi Aydın’da görüntülendi
Afrika'nın en tehlikeli kirpisi Aydın'da görüntülendi
18:45
Ayşe Barım için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
Ayşe Barım için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
18:18
İşte Selahattin Demirtaş’ın son hali
İşte Selahattin Demirtaş'ın son hali
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 21:09:29. #7.11#
SON DAKİKA: Bakan Bayraktar EBRD Heyeti ile Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.