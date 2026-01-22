Bakan Bolat, Düzce'de İş Dünyasıyla Buluştu - Son Dakika
Bakan Bolat, Düzce'de İş Dünyasıyla Buluştu

22.01.2026 18:39
BAKAN BOLAT İŞ DÜNYASI TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİTicaret Bakanı Ömer Bolat, Düzce'de AK Parti ve MHP İl Başkanlıkları ile MÜSİAD İl Başkanlığını ziyaret ettikten sonra Düzce Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen 'İş Dünyası Buluşmaları' programına katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Düzce'de AK Parti ve MHP İl Başkanlıkları ile MÜSİAD İl Başkanlığını ziyaret ettikten sonra Düzce Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen 'İş Dünyası Buluşmaları' programına katıldı. Sanayici ve iş insanlarına seslenen Bakan Bolat, dış ticarette ihracatı destekleyen çalışmalarının olduğunu hatırlatarak, "75 milyarlık bütçemizin 45 milyarını ihracatçılarımıza vereceğiz. İthalatta düzenlemeler yapmak. Türkiye büyük bir atılımla toplam dış ticaretini geçen yıl 820 milyar dolara çıkardık. Bizim milli gelirimiz 1 milyar 540 milyar dolar. Milli gelirimizin yarısından fazlasında ihracat ve ithalat rakamlarının payı var. Dış ticaret olmazsa olmazımızdır. Türkiye 396 milyar dolarla toplam ihracat rekorunu kırmıştır" dedi.

Bakan Bolat, günlük petrol üretiminin yüzde 70'nin yerli kaynaklarla üretildiğini ifade ederek, "Enerji ve altın ithalatını çıkardığımızda dış ticaret açığı vermiyoruz. Altın yatırım aracı. Fiyatı ons değerinde belirlenen bir ürün. Yüzde 50'liye yakın son 3 yılda ihracatta azalmış olsa da ons başına değeri attığı 24-25 milyar dolara yakın bir altın ithalatımız oldu. Yaklaşık 63 milyar dolar enerji, doğal gaz, petrol ve petrol yağları ithalatı oldu. Yerli üretim artmaya başladı. Gerek Batman, gerek Gabar, gerekse Diyarbakır'da petrol damarları gelecek adına ümit verici. Günlük petrol üretimimizin yüzde 70'ni yerli kaynaklarla üretiyoruz. Doğal gaz ile Akçakoca'ya Sakarya'ya yakın olan Sakarya doğal gaz yatağında üretim artmakta. Bugün 6,5 milyon hane Türkiye'de üretilen yerli doğal gazı kullanıyorlar. Gerek konutlar gerek sanayi gerekse elektrik üretiminde yaklaşık 35 milyar dolar civarında doğal gaz tüketimi var. Yerli üretim arttıkça enerji faturası giderek azalacak. Dünya'da uluslararası piyasalarda fiyatlar bizim açımızdan elverişli. Dünyada çok büyük bir çalkantı var. Bölgemizdeki kuzeyde, güneyde doğudaki savaşlar, parçalanmalar. Dünya ekonomi sistemindeki kırılmalar. Ticaret savaşlarıyla, uluslararası ticaret sisteminde fay hatları çatırdıyor. 2'nci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan parasal, ekonomik ve dış ticaret, siyaset ve askeri düzende çok ciddi sarsıntılar var. Böyle bir dönemde Türkiye başarılı bir şekilde yönetiliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ve bugüne kadar ki kurmayları bütün teşkilat arkadaşları, Cumhur İttifakı'nda yer alan MHP Genel Başkanı ve ekibi Türkiye'nin istikrar içinde yükselmesi, ekonomisiyle ticaretiyle, istikrarıyla ile asayişi ile güçlü savunması ile dünyada bin yıldır bu coğrafyadaki daha uzun yıllar devam ettirme gayretleri içinde hepimiz canla başla çalışıyoruz" diye konuştu.

'TERÖRÜ SÖKÜP ATTIK'

Bakan Bolat, Türkiye'de terörün 8-9 yıldır tamamen sona erdiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Terör bu coğrafyada 8-9 yıldır tamamen sona erdirildi. Asker, polis, şehit haberleri, şehirlerin bazılarında patlama haberleri, suikast haberleri olduğunda herkes tedirgin oluyordu. Ekonomi tedirgin oluyordu. İnsanlar, ticaret, alışveriş duruyordu. Polisimizin askerimizin ve devlet başkanımızın üstün çabaları ile terörü söküp attık. Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'de de söküp attık. Etrafımızda sıcak savaşlar noktasında Türkiye'ye bir ateş parçası düşürmedik. Başarılı dış politika çalışmaları, savunmamız ile halkımızı tedirgin ettirmedik. Türkiye'nin güçlü ordusu ve güçlü ekonomisi var. Sadece bölgesel lider değil küresel bir ülke ve oyun kurucu konumuna geldik. Sayın Cumhurbaşkanımız küresel bir lider konumuna geldi. Dünya'nın neresine gidersek gidelim Türkiye'mizin adını, Cumhurbaşkanımızın ismini, Türk ekonomisinin gücünü. kıymetli ürünlerinin methini duyuyoruz ve gurur duruyoruz."

Haber-Kamera: Mutlu YUCA-Zübeyde ÖZMEN/Musa KESKİN/DÜZCE,

Kaynak: DHA

