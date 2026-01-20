Bakan Bolat, sınır hattında terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısını lanetledi Açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen saldırıyı lanetleyerek, "Birliğimize, kardeşliğimize ve milletimizin huzuruna yönelen hiçbir girişim Türkiye'nin kararlılığını sarsamayacak, 'Terörsüz Türkiye' hedefimizi sekteye uğratamayacaktır." ifadelerini kullandı.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Nusaybin-Kamışlı sınır hattında, Suriye tarafındaki terör örgütü YPG yandaşları tarafından, şanlı bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen hain ve provokatif saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyorum. Birliğimize, kardeşliğimize ve milletimizin huzuruna yönelen hiçbir girişim Türkiye'nin kararlılığını sarsamayacak, 'Terörsüz Türkiye' hedefimizi sekteye uğratamayacaktır. Ay yıldızlı bayrağımız, milletimizin ortak değeri, şehitlerimizin emanetidir. Devletimiz tüm kurumlarıyla süreci yakından takip etmektedir. Bu alçaklığa kalkışanlar ve arkasındaki odaklar, hukuk devleti çerçevesinde mutlaka hesap verecektir. Aziz milletimiz, sağduyusu, birlik ve beraberliğiyle her türlü tahrikin karşısında dimdik durmaya devam edecektir."