Bakan Bolat'tan 2026 İhracat Beklentisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Bakan Bolat'tan 2026 İhracat Beklentisi

Bakan Bolat\'tan 2026 İhracat Beklentisi
08.01.2026 12:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Bolat, 2026 ilk çeyrek ihracat beklentilerinin olumlu olduğunu açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2026 yılı ilk çeyrek Dış Ticaret Beklenti Anketi sonuçlarına göre ihracata ilişkin hedeflerin yakalanabileceğini belirtti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2026 yılı birinci çeyrek İhracat Beklenti Endeksi'ne ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bolat, açıklamasında 2026 yılı ilk çeyreğine ilişkin beklentilerin ihracat açısından olumlu bir tablo ortaya koyduğunu vurguladı. Bakan Bolat, 2026 yılı birinci çeyrek İhracat Beklenti Endeksi'nin bir önceki çeyreğe kıyasla 3,9 puan artarak 109,2 seviyesine çıktığını, endeksin 100'ün üzerinde olmasının ihracata yönelik beklentilerin artış yönünde olduğunu ortaya koyduğunu dile getirdi. Bolat, 2026 yılı ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre Amerika'ya ihracatta 3,1 puan, Ortadoğu'ya 1,9 puan, Afrika'ya 0,5 puan ve diğer ülkelere 0,6 puan artış bekleyenlerin lehine olan durumun güçlenerek devam ettiğini belirtti. Gelecek üç aylık dönemde ihracatçı firmaların ilk kez ihracat yapmayı planladıkları ülkeler arasında ABD'nin ilk sırada yer aldığını ifade eden Bolat, ABD'yi sırasıyla Polonya ve Macaristan'ın izlediğini kaydetti.

"2025 yılı genelinde ihracatımız 273 milyar 434 milyon dolara ulaşarak yeni bir rekora imza atmıştır"

2025 yılı Aralık ayı ihracatına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bolat, "2025 yılı Aralık ayında ihracatımız, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,8 artışla 26 milyar 411 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylece tarihin en yüksek aylık ihracat değeri kaydedilmiş, 2025 yılı genelinde ise 273 milyar 434 milyon dolara ulaşarak yeni bir rekora imza atmıştır" dedi.

2026 yılı ihracat tahmini 282 milyar dolar

Yeni yılda hedeflenen ihracat rakamlarına ulaşılabileceğini vurgulayan Bolat, "Küresel ekonomide ağırlaşan rekabet koşulları, artan korumacılık, zayıf dış talep ve yakın coğrafyamızdaki gelişmelere rağmen 270 milyar dolar eşiğini aşarak 273 milyar 434 milyon olarak gerçekleşmesi, ihracatçılarımızın dinamizmini ve ülkemizin üretim kapasitesini yansıtmaktadır. Bu kapsamda 2026 yılı için Orta Vadeli Program'ın ihracat tahmini olan 282 milyar dolara ulaşmak için Ticaret Bakanlığı olarak tüm gücümüzle çalışmalara devam ediyoruz. Beklenti anketi sonuçları da bu hedefin yakalanabileceğini desteklemektedir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanı, Politika, Ekonomi, İhracat, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Bolat'tan 2026 İhracat Beklentisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PKKYPG, Halep’te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor PKK/YPG, Halep'te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor
İlkin Aydın’ın Galatasaray’daki geleceği belli oldu İlkin Aydın'ın Galatasaray'daki geleceği belli oldu
ABD’li senatörden açık mesaj: Venezuela’dan sonra sıra Küba ve Nikaragua’da ABD'li senatörden açık mesaj: Venezuela'dan sonra sıra Küba ve Nikaragua'da
Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu’yu renklerine bağladı Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu'yu renklerine bağladı
Konya’da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti Konya'da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti
O ihtimal gerçekleşirse Ergin Ataman Panathinaikos’tan ayrılacağını açıkladı O ihtimal gerçekleşirse Ergin Ataman Panathinaikos'tan ayrılacağını açıkladı

14:51
Bayhan’ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
14:24
Suriye ordusu ile YPG’li teröristlerin çatışma anına damga vuran görüntü
Suriye ordusu ile YPG'li teröristlerin çatışma anına damga vuran görüntü
14:14
Yalova’da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor Yolcular 2 saattir mahsur
Yalova'da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor! Yolcular 2 saattir mahsur
14:13
İstanbul’u fırtına vurdu Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu
İstanbul'u fırtına vurdu! Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
13:20
Suriye’de tansiyon çok yüksek Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
Suriye'de tansiyon çok yüksek! Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 15:17:31. #7.11#
SON DAKİKA: Bakan Bolat'tan 2026 İhracat Beklentisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.