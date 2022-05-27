BAKAN ÇAVUŞOĞLU, BAE'Lİ MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed El Nahyan ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşmenin ardından bakanların ortak basın toplantısı gerçekleşti. Çavuşoğlu, "Yine Körfez 'i Avrupa'ya bağlayacak çok önemli ulaştırma projeleri üzerinde çalışıyoruz. Irak üzerinden gelecek demiryolu projesi ve karayolu projesi için ilgili kurumlarımız bu konuda görüşmelerini devam ettiriyorlar. Kapsamlı bir ticaret anlaşması imzalanması konusunda mutabık kalmıştır. Arkadaşlarımız hızlı bir şekilde müzakerelere başladılar. Bu yıl bitmeden bu anlaşmayı imzalamak istiyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed El Nahyan ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Saat 16.30'da başlayan görüşmenin ardından bakanların ortak basın toplantısı gerçekleşti.

Toplantıda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Tüm kurumlarımızla birlikte ilişkilerimizi ticaretten tarıma, savunma sanayiden sağlık turizmine kadar geniş bir yelpazede ilerletmek için çalışıyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri, Körfez Bölgesi'nde bizim en büyük ticaret ortağımız, 2021 yılında 8 milyar dolara yaklaştık. Ulaştığımız rakam geleceğe yönelik bizleri daha da umutlandırdı. 10 milyar hedefine kolayca ulaşacağız. En az 15 milyar dolarlık bir ticaret hacmi hedefi koymamız lazım. Karşılıklı yatırımlar, ortak teknoloji fonu adımlarla yüksek teknoloji alanında dünyada etkili bir güç birliğine dönüştüreceğiz. Birçok Türk teknoloji şirketlerinin faaliyetlerini arttırmasından memnuniyet duyuyoruz. Teknoloji şirketlerinin de Türkiye 'ye ilgisi artıyor. Türk yatırımcılar, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yatırımlarını arttırmak için çaba sarf ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin yatırımları artıyor. Müteahhitlerimiz geçmişte Birleşik Arap Emirlikleri'nde çok önemli projeleri hayata geçirdi. İlişkilerimizde açılan yeni sayfayla beraber müteahhitlik firmalarımızın tekrar geri dönmeye başladığını gördük. Ama bizim özellikle 3. ülkelerde de işbirliği yapmamız gerekiyor. Afrika 'da nasıl işbirliği yapabileceğimizi görüştük. Firmalarımızı 3. Ülkelerde işbirliği yapmaları konusunda teşvik edeceğiz. Özellikle kalkınma ajanslarımızın ihtiyaç olan ülkelerde kalkınma projelerini desteklemeleri ve birlikte çalışmalarını teşvik edeceğiz. Yine Körfez'i Avrupa'ya bağlayacak çok önemli ulaştırma projeleri üzerinde çalışıyoruz. Irak üzerinden gelecek demiryolu projesi ve karayolu projesi için ilgili kurumlarımız bu konuda görüşmelerini devam ettiriyorlar. Kapsamlı bir ticaret anlaşması imzalanması konusunda mutabık kalmıştır. Arkadaşlarımız hızlı bir şekilde müzakerelere başladılar. Bu yıl bitmeden bu anlaşmayı imzalamak istiyoruz. Serbest ticaret anlaşması anlamına gelecek Hindistan'da 88 günde tamamladıklarını söyleyince gerçekten şaşırmıştım. Bundan esinlenerek en kısa sürede müzakereleri tamamlamak istiyoruz. Her iki ülkenin ekonomisi için yararlı olacaktır. Sadece birbirimizi ziyaret etmiyoruz yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Liderlerimizin verdikleri direktifler konusunda da üzerimize düşeni yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde ziyaretlerimiz devam edecek. Bu doğrultuda kardeşim Şeyh Abdullah'a gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

"MISIR İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"Bakan Çavuşoğlu basın toplantısında gazetecilerin Körfez bölgesindeki gelişmelerle ilgili sorduğu soruya şöyle cevap verdi: "Geçmişte görüş ayrılıkları oldu, bunların bir faydası olmadığını gördük. Bizim aramızdaki bölünmelerin kimseye faydası yok. Öncelikle kendi aramızdaki ilişkileri düzeltelim ki başkalarına da faydamız olsun. Ukrayna savaşı dayanışmanın önemini bir kez daha ortaya koydu. İsrail'e yaptığımız ziyaret bu bağlamda faydalı oldu. Bizim İsrail ile görüş ayrılığımız olan konular belli ama diyaloğun faydasını gördük. Bu diyalog devam edecek. Filistinli kardeşlerimizin taleplerini İsrail'e ilettik. Mısır ile görüşmeler sürüyor. Mısır ile önümüzdeki dönemde ileri adımlar atacağız. Şimdi Libya'nın istikrarı için hep beraber çaba veriyoruz. Teröre karşı da beraber mücadele vermemiz gerek. Bu bölgenin istikrarı ve barışı açısından önemlidir"

"TİCARİ ANLAMDAKİ ANLAŞMAYA DEĞİNDİK"

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed El Nahyan ise "Hep birlikte çalışmak çok önemli. Zira iki ülkenin arasındaki ilişkilerin karşılıklı çıkarlara hizmet edecek şekilde olması önemli. Türkiye'nin bölgesel konuda konumunu güçlendirebilecek ilişkilere doğru hareket etmekteyiz. Saygıdeğer bakan ile birlikte özellikle ticari anlamdaki anlaşmaya değindik. Umarım hep birlikte çalışarak anlaşmanın imzalanması yönünde destek verelim. Daha fazlasını yapabiliriz. Bizim aramızdaki işbirliği global anlamda gerçekleştirebiliriz. Kalkınma alanında ve ticari anlamda olsun daha ileriye dönük gayret göstermemiz lazım. Yenilenen enerji ile ilgili olan bölüm çok önemli. Sadece ticari anlamda başarılı bir işbirliği değil. Sayın bakan ile burada bulunmaktan çok mutlu olduğumu belirtmek isterim. Ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkilerimiz söz konusu. Aynı zamanda gıda güvenliğimiz için ne yapabileceğimizi konuştuk. Kendi halklarımızı mutlu etmek için mutlaka çalışmamız gerekiyor" dedi.

- İstanbul