Bakan Çavuşoğlu, Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Turkovic ile görüştü - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Turkovic ile görüştü
16.06.2021 22:53
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic'i karşılaması Çavuşoğlu ile Turkovic görüşmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic'i karşılaması
Çavuşoğlu ile Turkovic görüşmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic ile Antalya'da görüştü.
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