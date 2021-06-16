Bakan Çavuşoğlu, Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Turkovic ile görüştü - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Turkovic ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic'i karşılaması Çavuşoğlu ile Turkovic görüşmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic'i karşılaması Çavuşoğlu ile Turkovic görüşmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic ile Antalya'da görüştü.

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