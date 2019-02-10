Bakan Çavuşoğlu, Golf Turnuvası Ödül Törenine Katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da düzenlenen Golf Mad Pro-Am Turnuvası'nın ödül törenine katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da düzenlenen Golf Mad Pro-Am Turnuvası'nın ödül törenine katıldı.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm merkezindeki Regnum Carya ve National golf sahalarında düzenlenen, 31 ülkeden 250 sporcunun mücadele ettiği ve İrlandalı Damien Mcgrane'in şampiyon olduğu 17'nci Golf Mad Pro-Am Turnuvası'nın ödül törenine katıldı.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, artık bu organizasyonun bir efsane olduğunu söyledi. Dünyanın farklı bölgelerinden amatör ve profesyonel golfçülerin her yıl bu mevsimde burada buluştuğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, Antalya turizmi içinde golfün çok önemli bir etkinlik haline geldiğini vurguladı.



8 yıldır golf oynadığını kaydeden ve 12 handikabı olduğunu açıklayan Çavuşoğlu, G20 Zirvesi'nde konuştuğu ve kendisine 5 vuruş avans verdiği ABD Eski Başkanı Barack Obama ile birkaç yıl içinde golf oynamayı beklediğini söyledi.



Turnuvada dereceye girenlere ödüllerini Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Havayolları Türkiye Müdürü Ferit Aksun, Regnum Carya Onursal Başkanı Fikret Öztürk ve eşi Nurten Öztürk ve turnuva organizatörleri Bekir Kara ve Edward Lainchburry verdi.

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