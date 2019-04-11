Bakan Çavuşoğlu, Hollanda Temaslarını Sürdürüyor
42 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda'da Uluslararası Demokratlar Birliği temsilcileri ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 06:25 Kaynak: İHA
, Hollanda
'da Uluslararası Demokratlar Birliği temsilcileri ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Hollanda'da'nın başkenti Amsterdam
'da düzenlenen bir programda Uluslararası Demokratlar Birliği temsilcileri ile bir araya geldi. Görüşme üzerine sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Çavuşoğlu, "Amsterdam'da Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) temsilcileriyle buluştuk. Türkiye-Hollanda ilişkilerinde, aramızda dostluk köprüsü vazifesi gören Hollanda Türk toplumu her zaman için önceliğimiz oldu, önceliğimiz olacak" ifadelerini kullandı. - AMSTERDAM
Ajax-Juventus Maçı Öncesi Şehir Savaş Alanına Döndü!
16 Köpeği Vahşice Öldüren Zanlıları, Adliye Girişinde Sokak Köpeği Karşıladı
DSP'li Meclis Üyeleri AK Parti'ye Geçti
Maceracı Programının Sunucusu Murat Yeni Tahliye Edildi