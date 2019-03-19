Son Dakika Haberleri: Bakan Dönmez, Aa Editör Masası'na Konuk Olacak

Bakan Dönmez, Aa Editör Masası'na Konuk Olacak

27 dakika önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Bakan Dönmez, Aa Editör Masası'na Konuk Olacak, System.String[]
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Dönmez, yarın saat 09.30'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında enerji gündemine ilişkin soruları yanıtlayacak, değerlendirmelerde bulunacak.

Bakan Dönmez'in açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:14 Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Fatih Dönmez, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Benzine Bir Haftada İkinci Zam Geldi PKK'nın İğrenç Yüzü Günlükte Ortaya Çıktı: Kendini Dedesi Yaşındaki Teröristin Kucağında Çıplak Olarak Bulmuş Cani Koca, Eşiyle Birlikte Yemek Yerken Gördüğü Adama Ekmek Bıçağıyla Saldırdı Kılıçdaroğlu, Mitingde Bozkurt Yapan Vatandaşlara Seslendi: İşte O Milliyetçidir, Ülkücüdür
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 09:41:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Dönmez, Aa Editör Masası'na Konuk Olacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]