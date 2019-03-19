Bakan Dönmez, Aa Editör Masası'na Konuk Olacak
27 dakika önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
, Anadolu Ajansı
(AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Dönmez, yarın saat 09.30'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında enerji gündemine ilişkin soruları yanıtlayacak, değerlendirmelerde bulunacak.
Bakan Dönmez'in açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter
hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:14 Kaynak: AA
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