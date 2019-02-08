Son Dakika Haberleri: Bakan Dönmez, Bilecik'te Esnafı Ziyaret Etti

Bakan Dönmez, Bilecik'te Esnafı Ziyaret Etti

1 saat önce

BİLECİK'te geceyi geçiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu sabah çarşı merkezindeki esnafı ziyaret etti.

Bakan Dönmez, Bilecik'te Esnafı Ziyaret Etti, System.String[]
BİLECİK'te geceyi geçiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu sabah çarşı merkezindeki esnafı ziyaret etti.

Bir dizi programa katılmak için dün Bilecik'e gelen Bakan Fatih Dönmez, bugün sabah saatlerinde kent merkezindeki esnafı ziyaret etti. Berber, giyim mağazası, aktar, kahve ve beyaz eşya dükkanlarına giren Bakan Dönmez, esnafın ve kent sakinlerinin sorunlarını ve isteklerini dinledi. Esnaf ziyaretinin ardından Bakan Dönmez ve beraberindekiler Şeyh Edebali Türbesi'ne gitti.

Bakan Dönmez'in, Bilecik'teki programının ardından Vezirhan beldesi ile Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerine gideceği öğrenildi.

- Bilecik

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:31 Kaynak: DHA

Sabah, Fatih Dönmez, Bilecik, Güncel
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