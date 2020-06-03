Bakan Dönmez enerji sektörünün normalleşmeye hazır olduğu sinyallerini verdi - Son Dakika

Bakan Dönmez enerji sektörünün normalleşmeye hazır olduğu sinyallerini verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Tüm dünyada daralmalar oldu.

Bakan Dönmez enerji sektörünün normalleşmeye hazır olduğu sinyallerini verdi, System.String[]

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Tüm dünyada daralmalar oldu. Küresel anlamda petrol tarafında yüzde 30-40'lara varan düşüşler gördük. 2019'da yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimimiz yüzde 62'ler seviyesindeydi. 24 Mayıs günü ise tarihi rekoru yakaladık ve günlük üretimimizin yüzde 90'ı yerli ve yenilenebilir kaynaklardan oluştu. İnşallah yıl içinde bu oranları arttırmayı hedefliyoruz" dedi.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) üyeleriyle video konferans yoluyla bir araya geldi. Görüşme esnasında maden işçilerine yönelik iyileştirme çalışmalarından bahseden Dönmez, "Yer altı kömür işletmelerimizde meydana gelen maliyet artışlarının karşılanması ve istihdamın desteklenmesi amacıyla işçi maliyetlerine uygulanacak desteğe ilişkin tebliğ bugün yürürlüğe girdi. Bu, hem çalışanlarımıza bir destek hem de istihdamı korumak açısından önemli" ifadelerini kullandı.


Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla Türkiye'nin zor günler geçirdiğine değinen Dönmez, normalleşmeyle birlikte yeni bir döneme yelken açıldığının altını çizdi. Enerji sektörü olarak normalleşmeye hazır olduğuna değinen Dönmez, sanayi üretiminin yavaşlamasının elektrik ve doğalgaz tüketiminde yaklaşık yüzde 15'lik bir talep daralmasına neden olduğunu belirtti. Dönmez, "Tüm dünyada buna benzer daralmalar oldu. Küresel anlamda petrol tarafında yüzde 30-40'lara varan düşüşler gördük. 2019'da yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimimiz yüzde 62'ler seviyesindeydi. Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde elektrik üretimimizin yaklaşık yüzde 66'lık kısmını yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde ettik. 24 Mayıs günü ise tarihi rekoru yakaladık ve günlük üretimimizin yüzde 90'ı yerli ve yenilenebilir kaynaklardan oluştu. İnşallah yıl içinde bu oranları arttırmayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.


"Elini taşın altına koyan yatırımcının yanındayız"


Bakan Dönmez, Covid-19 salgını süresince maden, petrol arama ve üretim sektörlerinin korunmasına yönelik desteklerinin olduğunun altını çizerek, bu sürecin yeni tecrübe ve deneyimlerle güçlenerek geride bırakılacağını söyledi. Maden işçilerine yönelik iyileştirme çalışmalarına da devam ettiklerini belirten Dönmez, "Yer altı kömür işletmelerimizde meydana gelen maliyet artışlarının karşılanması ve istihdamın desteklenmesi amacıyla işçi maliyetlerine uygulanacak desteğe ilişkin tebliğ bugün yürürlüğe girdi. Bu, hem çalışanlarımıza bir destek hem de istihdamı korumak açısından önemli" dedi.


Pozitif gündem oluşturulması için kamu-özel sektörün beraber hareket etmesi gerektiğine dikkati çeken Dönmez, "Yaşanan onca bölgesel krize, iç ve dış sınamalara rağmen ortaya çıkacak yeni fırsatlar daha büyük hedefler için cesur olmanın gerekliliğini de net bir şekilde karşımıza çıkarmaktadır" diye konuştu.


Bakan Dönmez, Türkiye'nin gelişmesi ve kalkınması için elini taşın altına koyan her yatırımcının yanında olduklarını vurgulayarak konuşmasını sonlandırdı.


Bakan Dönmez'in konuşmasının ardından TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol bir sunum gerçekleştirerek, salgın süresince attıkları adımları ve aldıkları önlemleri aktardı. - ANKARA

Fatih Dönmez, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 03:10 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Dönmez enerji sektörünün normalleşmeye hazır olduğu sinyallerini verdi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir İBB'den "3 katı fiyatına cerrahi maske alımı" iddialarına ilişkin açıklama Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilecek doktora öğrencilerine aylık 4.500 lira burs verilecek Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı 2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek THY, yolculara hijyen seti vermeye ve uçuşlarda hijyen uzmanı görevlendirmeye başladı Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor Sert düşüş yaşayan altının gram fiyatı 366 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan gram altın 371,9 liradan işlem görüyor Son Dakika: Toplu taşıma araçları üçte bir oranında ayakta yolcu alabilecek
Sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstüne Bakan Koca müjdeyi verdi: Düzenleme üzerinde çalışılıyor Sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstüne Bakan Koca müjdeyi verdi: Düzenleme üzerinde çalışılıyor         
20:48
Galatasaray, Mario Mandzukic transferini bitirmek üzere Galatasaray, Mario Mandzukic transferini bitirmek üzere         
20:44
Artvin'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Artvin'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı         
20:41
Son Dakika: Türkiye'de 3 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 867 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 3 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 867 yeni vaka tespit edildi         
20:14
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İkinci dalga beklemiyoruz Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İkinci dalga beklemiyoruz         
20:10
Ünlü oyuncu Ezgi Mola, eylül ayında evleniyor Ünlü oyuncu Ezgi Mola, eylül ayında evleniyor         
20:01
Son Dakika: Bakan Koca'dan Son Dakika: Bakan Koca'dan "Sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorusuna yanıt: Bazı illerde uygulanabilir         
19:58
İBB'den İBB'den "3 katı fiyatına cerrahi maske alımı" iddialarına ilişkin açıklama         
19:53
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, teknik direktörlük için Erol Bulut ile anlaşma sağladı Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, teknik direktörlük için Erol Bulut ile anlaşma sağladı         
19:38
Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti         
19:27
Evliyken Ece Erken'le aşk yaşayan iş adamı Şafak Mahmutyazıcıoğlu, eşinden boşandı Evliyken Ece Erken'le aşk yaşayan iş adamı Şafak Mahmutyazıcıoğlu, eşinden boşandı         
19:25
Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'dan ilk tepki: CAS'a gideceğiz Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'dan ilk tepki: CAS'a gideceğiz         
19:11
AK Parti'den CHP'nin Berat Albayrak'a yönelik AK Parti'den CHP'nin Berat Albayrak'a yönelik "sosyete" eleştirisine sert tepki: Aile ilişkileri üzerinden çirkin siyaset yapıyorsunuz         
19:09
Özbek eşini boğarak öldürdü, polis gelene kadar başında bekledi Özbek eşini boğarak öldürdü, polis gelene kadar başında bekledi         
18:42
UEFA, Trabzonspor'u Avrupa'dan bir yıl men etti UEFA, Trabzonspor'u Avrupa'dan bir yıl men etti         
18:35
Sert düşüş yaşayan altının gram fiyatı 366 liradan işlem görüyor Sert düşüş yaşayan altının gram fiyatı 366 liradan işlem görüyor         
18:18
Eski Galatasaraylı Ümit Karan: Soyunma odasında donla duş alıyorduk Eski Galatasaraylı Ümit Karan: Soyunma odasında donla duş alıyorduk         
18:13
Son Dakika: Toplu taşıma araçları üçte bir oranında ayakta yolcu alabilecek Son Dakika: Toplu taşıma araçları üçte bir oranında ayakta yolcu alabilecek         
18:00
Avrupa devlerini peşine takan Cengiz Ünder için Roma 30 milyon euro istiyor Avrupa devlerini peşine takan Cengiz Ünder için Roma 30 milyon euro istiyor         
17:49
Türkiye'de koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan iki olasılığı paylaştı Türkiye'de koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan iki olasılığı paylaştı         
17:35
Doktor, babasının mezarı başında intihar etti Doktor, babasının mezarı başında intihar etti         
17:23
Alex, Fenerbahçe'ye imza attığı günün yıl dönümüyle ilgili paylaşımda bulundu Alex, Fenerbahçe'ye imza attığı günün yıl dönümüyle ilgili paylaşımda bulundu         
17:21
Boğaz'dan geçen Rus savaş gemisinin güvertesinde sipere yatan silahlı asker dikkat çekti Boğaz'dan geçen Rus savaş gemisinin güvertesinde sipere yatan silahlı asker dikkat çekti         
17:18
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz taburcu oldu Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz taburcu oldu         
17:04
Cinsel içerikli film yıldızı Elle Knox, George Floyd ile ilgili konuşma yapınca uçaktan indirildi Cinsel içerikli film yıldızı Elle Knox, George Floyd ile ilgili konuşma yapınca uçaktan indirildi         
16:37
Son Dakika: Okullarda telafi eğitimi 31 Ağustos'ta başlayacak ve 3 hafta sürecek Son Dakika: Okullarda telafi eğitimi 31 Ağustos'ta başlayacak ve 3 hafta sürecek         
16:33
YKS başvurularında sınav ücreti ödeme süresi yarın geceye kadar uzatıldı YKS başvurularında sınav ücreti ödeme süresi yarın geceye kadar uzatıldı         
16:32
Kanada Başbakanı Trudeau, Trump sorusuna 21 saniye düşündükten sonra yanıt verdi Kanada Başbakanı Trudeau, Trump sorusuna 21 saniye düşündükten sonra yanıt verdi         
16:32
Edirne'de 12 kedi ve 3 köpek zehirli etle öldürüldü Edirne'de 12 kedi ve 3 köpek zehirli etle öldürüldü         
16:30
Tartıştığı babasını ve kardeşini bıçaklayan zanlı Tartıştığı babasını ve kardeşini bıçaklayan zanlı "Pişman değilim" dedi         
16:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2020 21:23:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Dönmez enerji sektörünün normalleşmeye hazır olduğu sinyallerini verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]