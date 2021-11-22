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Bakan Dönmez: Karadeniz gazı için ilk kaynak 2022 baharında (2) - Son Dakika

Bakan Dönmez: Karadeniz gazı için ilk kaynak 2022 baharında (2)

22.11.2021 12:16
Bakan Dönmez: Karadeniz gazı için ilk kaynak 2022 baharında (2)

TRT VE ENERJİ FONUNDAN YILDA 3 MİLYARLIK DESTEK'Türkiye Enerji Zirvesi'nde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dünyada enerji fiyatlarında hiç kimsenin öngörmediği düzeyde hızlı yükseliş olduğunu belirterek, geçen yılın başına göre dünyada petrol fiyatının 2 kat, kömürün 5...

TRT VE ENERJİ FONUNDAN YILDA 3 MİLYARLIK DESTEK

'Türkiye Enerji Zirvesi'nde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dünyada enerji fiyatlarında hiç kimsenin öngörmediği düzeyde hızlı yükseliş olduğunu belirterek, geçen yılın başına göre dünyada petrol fiyatının 2 kat, kömürün 5 kat, doğal gazın ise 9-10 katına kadar rekorlar kırarak yükseldiğini, elektrik fiyatlarının ise Avrupa'da da zirvede olduğunu anlattı.

Bu süreçten etkilenen Türkiye'nin en hızlı toparlanan ülkelerden biri olduğunu belirten Dönmez, mevcut sıkıntıları aşmak için hükümetin bütün önlemleri aldığını; vatandaş, üretici, sanayici, müteşebbisleri korumak için her türlü aracı ve imkanı seferber ettiklerini kaydetti. Elektrik, doğal gaz ve akaryakıt fiyatlarındaki sübvansiyonla vatandaşa 127 milyar liralık destek sağlandığını belirten Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, faturalardaki TRT ve enerji fonunun kaldırılmasıyla birlikte vatandaşa yıllık yaklaşık 3 milyar lira seviyesinde destek verileceğini söyledi.Eleştirilere de yanıt veren Bakan Dönmez, "Bizler milletimiz için ter dökerken, öte yandan psikolojik baskılarla çeşitli manipülasyonlarla karalamalar, yalan yanlış istatistiklerle Türkiye'de yatırımcılar üzerinde olumsuz bir hava yaratmak isteyen bir grup var. Öyle ki uluslararası kuruluşlara ve yatırımcılara 'Türkiye'ye yatırım yapmayın' diyecek kadar pervasızlaşan bir grup. Kendi milletini ve devletini dışarıya şikayet edebilecek ve 'Burada yatırım yapmayın' diyebilecek kadar gözleri ve kalpleri kararmış bir topluluk maalesef. Öyle ki enerji sektörü içinde kara senaryolar yazanlar, yatırımcılar için kara bulutlar estirmeye kalkanlar Türkiye'nin enerjide nereden nereye geldiğini aslında en iyi bilenlerdir" dedi.ENERJİDE ZİHNİYET DEĞİŞİMİ Enerjide büyük bir zihniyet değişimi ve dönüşümü yaşandığı dile getiren Bakan Dönmez, "İçine kapalı, monopol devlet tekelindeki enerji sektörü hızla yatırımcılara açıldı. Devletin daha önce yatırım yapmadığı rüzgar, güneş gibi alanlarda büyük sıçrama yaşandı. Doğal gaz kullanımı belirli bir alana sıkışmışken, sadece 5 büyük ilimizin 50 ilçesinde doğal gaz varken, bugün 81 ilin tamamında birçok ilçesi, beldelerimizde dahi gaz kullanılıyor hale geldi. Bugün artık nükleerden Karadeniz gazından, yerli lityumdan, rekor kıran altın üretimi, yerli enerji teknolojilerinden, 100 bin megavata yaklaşık elektrik kurulu gücünden bahsedebiliyoruz" diye konuştu.Yenilenebilir enerji kurulu gücün 2021 Ekim sonu itibarıyla yaklaşık 53 bin megavata ulaştığını, toplam kurulu gücün yüzde 53.4'lük kısmının yenilenebilir enerji kaynakları olduğunu açıklayan Bakan Dönmez, Türkiye'nin 2020 yılında yenilenebilir enerji kurulu gücünü en çok artıran dünyada 9'uncu, Avrupa'da 4'üncü ülke olduğunu kaydetti. Dönmez, 2017'den bu yana 'Milli Enerji ve Maden Politikası' kapsamında devreye alınan 24 bin 709 megavat kurulu gücün yüzde 74'ü, 18 bin 309 megavatının yenilenebilir kaynaklar olduğunu söyledi.KIŞ SAATİ UYGULAMASINDA 6 MİLYARLIK TASARRUFKış saati uygulamasına ilişkin eleştirilere, rakamlar ve istatistiklerle cevap vereceklerini belirten Bakan Dönmez, "Kış saati uygulamasına başlanan 2016 yılından bugüne kadar elde edilen toplam tasarruf 6.82 milyar kilovat/saat oldu. Bu tasarrufun parasal karşılığı ise yaklaşık 6 milyar lira. Biz 2016'da başladık, 26 Mart 2019'da Avrupa Parlamentosu'nda gerçekleştirilen oylamayla AB'de mevsimsel saat değişikliği uygulamasına son verilmesi önerisi kabul edildi. O açıdan bugünlerde tekrar bu işleri gündeme getirmek isteyenler var. İşleriyle gündeme gelemeyenlerin maalesef tek işi var, o da sağa sola sataşmak" dedi.'TEMİZ ENERJİ YAPABİLECEK GÜÇTEYİZ'Paris İklim Anlaşması ile birlikte enerji sektörünün dönüşüme gireceğine de vurgu yapan Bakan Dönmez, "Bugüne kadar AB raporlarına da olumlu yansıyan pek çok adım attık. Enerji dönüşümünde Türkiye'nin 'mış' gibi yapma lüksü yok. Bakanlık olarak planlarımızı yaptık, temiz enerji devrimi yapabilecek güçteyiz. Düşük maliyetli yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğinin yaygınlaşması, yeşil dönüşümün kilit anahtarlarından biri olacak. Türkiye son dönemde inanılmaz verimlilik atılımı yaptı. Enerji verimliliğinde son 3 yılda 1.11 milyar dolarlık tasarruf elde etti" diye konuştu. MİLLİ AKILLI SAYAÇ SİSTEMİZirvede konuşan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ise sektördeki dijitalleşme projeleri ve yerli yazılımların kullanımının artırılması konusunda çalışmalar yaptıklarından bahsedip, ilerleyen günlerde sektörle birlikte geliştirilen 'Milli Akıllı Sayaç Sistemi' projesinin kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı. Yılmaz, kısa adı MAS olan projeyle ilgili şu bilgileri verdi: "Harcadığımız enerjinin miktarını ve kalitesini ölçen, bu enerjinin en verimli ve en kısa yoldan müşterilerin hizmetine nasıl sunulacağı hususunda önemli bilgiler içeren, sayaçlara yapılan müdahale veya sayaç arızalanma durumlarını dağıtım şirketine ileterek yönlendirme yapabilen bir mobil uygulama sistemini hayata geçireceğiz."ZİRVEDE NELER KONUŞULUYOR?

3 gün boyunca Türkiye ve küresel enerji sektöründeki son gelişme ve trendlerin ele alınacağı zirvede; yeşil mutabakatın etkileri, enerji yatırım finansmanı, elektrik ve doğal gaz piyasaları, elektrikli araçlar, yenilenebilir enerji yatırımları, akaryakıt ve LPG piyasaları, pandemi ve küresel ekonomik gelişmelerin emtia piyasalarına etkileri, Akdeniz enerji piyasaları, karbon piyasaları-IREC ve YEK-G, elektrik depolama ve dijitalleşme başta olmak üzere sektörü yakından ilgilendiren önemli konular, üst düzey sektör temsilcileri ve uzmanlar tarafından konuşuluyor.


Bakan Dönmez: Karadeniz gazı için ilk kaynak 2022 baharında (2)

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Dönmez: Karadeniz gazı için ilk kaynak 2022 baharında (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Dönmez: Karadeniz gazı için ilk kaynak 2022 baharında (2) - Son Dakika
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