Bakan Ersoy:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2018 yılında yaklaşık 400 binden fazla Çinliyi ülkemizde misafir ettik. Bu ilginin devam etmesi halinde bu yılın sonunda 500 bine yakın Çinli misafiri ülkemizde görmenin mutluluğunu yaşamış olacağız" dedi.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Karşılıklı Yarar ve Ortak Kazanca Dayalı Çin-Türkiye Beşeri ve Kültürel Temasları Forumu'na katıldı. Burada konuşan Ersoy, "İki ülke devlet başkanları tarafından ortaya konulan yüksek liderliğin öncülüğünde siyaset ve ekonomide olduğu kadar kültür ve turizm alanında da işbirliğimizin güçlenerek süreceğine olan inancım tamdır. Bakanlığım ortak bir geleceği paylaşma arzusunda olan Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki karşılıklı saygı ve işbirliğine dayalı özel ilişkilerin gelecek nesillere aktarılması konusuna büyük önem atfetmektedir" ifadelerini kullandı.



"Aradaki binlerce kilometrelik mesafe artık önemini yitirmiştir"



Pekin'de açılan havalimanını İstanbul Havalimanı kadar önemsediğini söyleyen Ersoy, "2018 yılı Türkiye ve Çin arasındaki kültür ve turizm ilişkileri bakımından çok güzel ve değerli bir yıl oldu. Çin'de Türkiye turizm yılı kapsamında müzikal gösterilerden resim, fotoğraf ve geleneksel Türk el sanatları sergilerine, edebiyattan sinemaya çok geniş bir yelpazede çok sayıda etkinlik gerçekleştirildi. Bu vesile ile Çinli dostlarımızın ülkemizin kültür, sanat, turizm değerlerinin birbirinden güzel yönleri ile tanışmalarına vesile olduk ve olmaya devam ediyoruz. Ülkelerimiz arasındaki bu kaynaşmada havayolunun önemi yadsınamaz. Aradaki binlerce kilometrelik mesafe artık önemini yitirmiştir. China Southern Havayolları'nın İstanbul uçuşlarına yeniden başlaması, şu an havayollarının bu yıl başlattığı direkt uçuşlar da memnuniyet vericidir. Türk Hava Yolları'nın da Şian'a başlatacağı uçuşları diğer şehirlerin izleyeceğini, havayolu hattının daha da yoğunlaşacağını düşünüyorum. Bu açıdan Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping'nin Pekin'de açılışını yaptığı havalimanını İstanbul Havalimanı kadar önemsediğimizi ve önümüzdeki dönemde havalimanından Türkiye'ye direkt seferlerin başlamasını da umut ettiğimi de belirtmek istiyorum" diye konuştu.



"2018 yılında 400 binden fazla Çinliyi ülkemizde misafir ettik"



Çinlilerin Türkiye'ye büyük ilgi gösterdiğini aktaran Ersoy, "Çinlilerin ülkemize büyük bir ilgi gösterdiğini gözlemliyoruz. 2018 yılında 400 binden fazla Çinliyi ülkemizde misafir ettik. Bu ilginin devam etmesi halinde bu yılın sonuna doğru 500 bine yakın Çinli misafiri ülkemizde görmenin mutluluğunu yaşamış olacağız. Biz turizmi sadece ekonomik bir aktivite olarak algılamıyoruz. Türkiye olarak turizmin ülkeleri yakınlaştırmada ne denli büyük bir öneme sahip olduğunun bilinci içerisinde hareket ediyoruz. Topkapı Müzesi'ni gezen Çinli misafirlerimizin müzede sergilenen birbirinden güzel Çin porselenlerini gördüğünde iki coğrafya arasındaki etkileşimin tarih boyunca nasıl da kuvvetli bir şekilde sürdüğünü idrak ettiğini düşünüyorum" dedi.



21. yüzyılda ekonomi ve diplomaside, sahada ve masada etkili olmanın Asya ile el ele olmayı gerektirdiğini ifade eden Bakan Ersoy, "Asya dünyanın ekonomik merkezi haline gelmektedir. Nitekim uluslararası toplum Asya'da daha fazla yer almak için bir rekabet halindedir. Ülkemiz bu farkındalık ile mevcut yaklaşımımızı zamana uydurarak geleceğe taşıyacak, Asya'nın farklılıklarını gözetirken bölgeye bütüncül bakabilen yeni bir açılım yapmıştır. Yeniden Asya adını verdiğimiz bu açılımla ilişkilerimizi bundan sonra bütüncül bir çerçeve dahilinde daha da ilerleteceğiz. Çin'in 2013 yılında öne çıkardığı tarihi İpek Yolu'nun deniz ve demir yollarıyla yeniden canlandırılmasını öngören 'Kuşak ve Yol Projesi' çerçevesinde Türkiye ve Çin stratejik işbirliklerine imza atmaktadır. Bu gelecek vizyonu sayesinde iki ülke enerji, ekonomi, kültür ve ulaşım başta olmak üzere hemen tüm alanlarda işbirliğini artırmaktadır. Türkiye, Çin'in kısaca 'Kuşak ve Yol' olarak adlandırılan girişiminin hayata geçirilmesi için yürütülen çabaları desteklemekte ve söz konusu girişim açısından kilit bir konumda yer almaktadır" dedi. - İSTANBUL