Bakan Ersoy, 'Başkent Kültür Yolu Festivali' sergilerini gezdi - Son Dakika
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Bakan Ersoy, 'Başkent Kültür Yolu Festivali' sergilerini gezdi

01.06.2022 17:11

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Başkent Kültür Yolu Festivali' kapsamında Ankara'nın Altındağ ilçesinde düzenlenen sergileri ziyaret edip sanatçılarla bir araya geldi.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Başkent Kültür Yolu Festivali' kapsamında Ankara'nın Altındağ ilçesinde düzenlenen sergileri ziyaret edip sanatçılarla bir araya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 'Başkent Kültür Yolu Festivali' kapsamında 'Başkent'te Başka Kent Fotoğraf Sergisi', 'Roma'nın Ankyra'sı Sergisi', 'Artmeydan Canlı Resim Yapımı Etkinliği', 'Bellek Anadolu ve Ankara'nın Katmanları Sergisi'ni ziyaret etti. Ersoy'a Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ile Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı da eşlik etti. Fotoğraf sanatçısı Mirza Kök, eserlerinden birini Bakan Ersoy'a hediye etti.

Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde yer alan Artmeydan Canlı Resim Yapımı Etkinliği'nde açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, etkinliklerin 12 Haziran'a kadar devam edeceğini söyledi. Festival kapsamındaki etkinliklere çok sanatçının katıldığının altını çizen Ersoy, 'Başkent Kültür Yolu Festivali'yle başlattığımız etkinlikleri bir zincir haline getirme kararı aldık. Bu sene 2'ncisi düzenlenen 'Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ne paralel olarak 'Başkent Kültür Yolu Festivali'ni başlattık. Bu sene sevindirici olan bu sene çok fazla sanatçımızın katılıyor olması. Festival süreçleri çok geniş bir şekilde oluyor diye konuştu.

Kültür ve sanatla en küçük yaşlardan en ileri yaşlara kadar her yaşta ilgilenilebileceğine değinen Bakan Ersoy, Ne zaman isterseniz kültür sanata dahil olabilirsiniz. Bu anlamda da bu proje çok doğru. Çok değerli hocalarımız, sanatçılarımız resim konusunda uzman hocalarımız, burada hem sanatlarını sergiliyor hem de açık bir meydanda yapıldığı için merak eden vatandaşlarımız hem gözlemleme hem öğrenme hem fikir sorma, çocukları ve kendileri için kültür sanat dalında bir yol haritası belirleme açısından danışma fırsatı buluyorlar. Bakanlık olarak istediğimiz amaca bu vesileyle ulaşmış oluyoruz dedi.

Bakan Ersoy, 'Başkent Kültür Yolu Festivali' sergilerini gezdi
Bakan Ersoy, 'Başkent Kültür Yolu Festivali' sergilerini gezdi
Bakan Ersoy, 'Başkent Kültür Yolu Festivali' sergilerini gezdi
Bakan Ersoy, 'Başkent Kültür Yolu Festivali' sergilerini gezdi
Bakan Ersoy, 'Başkent Kültür Yolu Festivali' sergilerini gezdi
Bakan Ersoy, 'Başkent Kültür Yolu Festivali' sergilerini gezdi
Bakan Ersoy, 'Başkent Kültür Yolu Festivali' sergilerini gezdi
Bakan Ersoy, 'Başkent Kültür Yolu Festivali' sergilerini gezdi
Bakan Ersoy, 'Başkent Kültür Yolu Festivali' sergilerini gezdi

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Kaynak: DHA

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