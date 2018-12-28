Son Dakika Haberleri: Bakan Ersoy'dan Öğrencilere Ankara Daveti

Bakan Ersoy'dan Öğrencilere Ankara Daveti

1 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anıtkabir'i görmek isteyen Gaziantepli öğrencileri başkente davet etti.

Bakan Ersoy'dan Öğrencilere Ankara Daveti, System.String[]
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anıtkabir'i görmek isteyen Gaziantepli öğrencileri başkente davet etti.

Bakan Ersoy, Twitter hesabından Gaziantep Nizip İşmont Halil Meziyet Bildirici Ortaokulu öğrencilerinin, Ankara'ya gelmek için kendisine yazdığı mektupların fotoğraflarını paylaştı.

Öğrenciler, renkli ve kokulu kağıtlara yazdıkları mektuplarında, "Ben Ankara'yı Ata'mın yattığı yere gitmek istiyorum çünkü ben Ata'mı çok seviyorum" ifadelerine yer verdi.

Paylaşımında, Gaziantep'ten "Sayın Bakanım" diye başlayan "Ellerinizden öperim" diye biten mis kokulu mektuplar aldığını belirten Ersoy, "Sevgili öğrencilerimiz hiç görmedikleri Ankara'ya, Anıtkabir'e gelmek istiyorlar. Elbette… Yavrularımızın düşlerini gerçeğe dönüştürmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 08:35 Kaynak: AA

Anıtkabir, Ankara, Güncel
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