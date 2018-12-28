Bakan Ersoy'dan Öğrencilere Ankara Daveti
1 saat önce
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anıtkabir'i görmek isteyen Gaziantepli öğrencileri başkente davet etti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy, Anıtkabir
'i görmek isteyen Gaziantepli öğrencileri başkente davet etti.
Bakan Ersoy, Twitter
hesabından Gaziantep Nizip
İşmont Halil Meziyet Bildirici Ortaokulu öğrencilerinin, Ankara
'ya gelmek için kendisine yazdığı mektupların fotoğraflarını paylaştı.
Öğrenciler, renkli ve kokulu kağıtlara yazdıkları mektuplarında, "Ben Ankara'yı Ata'mın yattığı yere gitmek istiyorum çünkü ben Ata'mı çok seviyorum" ifadelerine yer verdi.
Paylaşımında, Gaziantep'ten "Sayın Bakanım" diye başlayan "Ellerinizden öperim" diye biten mis kokulu mektuplar aldığını belirten Ersoy, "Sevgili öğrencilerimiz hiç görmedikleri Ankara'ya, Anıtkabir'e gelmek istiyorlar. Elbette… Yavrularımızın düşlerini gerçeğe dönüştürmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 08:35 Kaynak: AA
45'i Kanser Olmak Üzere 413 İlaç Daha Geri Ödeme Listesine Alındı
KPSS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
Bir Dönem Türkiye'yi Avrupa Kupalarında Temsil Eden Kayseri Erciyesspor'un Tesisleri, Kayserispor Alt Yapısına Verildi
Yoğun Bakımdan Çıkan Fenerbahçe Tribününün Sevilen İsimlerinden Soner Ergen'e, Ali Koç'tan Büyük Destek!