Bakan Ersoy: Malatya'da Tarihi İhya Süreci - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Bakan Ersoy: Malatya'da Tarihi İhya Süreci

Bakan Ersoy: Malatya\'da Tarihi İhya Süreci
03.02.2026 17:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Malatya'da deprem sonrası inşa ve restorasyon çalışmalarını duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıl dönümünde Malatya'da yaptığı açıklamada, deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarla dünya tarihinin en kapsamlı inşa ve ihya sürecinin hayata geçirildiğini söyledi.

Bir dizi ziyarette bulunmak üzere Malatya'ya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya Valiliği ziyareti sonrasında açıklamalarda bulundu. Depremin ilk anından itibaren devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu belirten Bakan Ersoy kültür varlıklarından vakıf eserlerine kadar birçok alanda yürütülen çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü kaydetti.

Konuşmasında kararlı duruşa dikkat çeken Bakan Ersoy, "İnsanımızın beklentileri söz konusu olduğunda hiçbir bahaneyi kabul etmiyoruz. 'Olmazcılara', 'yapılamazcılara' asla kulak asmıyoruz. Sözle değil eserlerle konuşuyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla her şeyin yerine konulacağı sözünü vermiştik. Bugün bu sözü yere düşürmemiş olmanın huzurunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Deprem sonrası kültür varlıklarının korunması için önemli kaynaklar ayrıldığını belirten Ersoy, "Genel Müdürlüğümüz tarafından 5 bin 119 taşınmazda hasar tespiti yapıldı. Bakanlığımıza tahsisli yapıların projelendirilmesi için yaklaşık 7,3 milyar lira ödenek kullandık. Özel mülkiyetteki tescilli yapılar için ise 2 milyar liralık hibe desteği sağladık. 11 ilde hassasiyetle yürütülen 63 işi tamamladık" dedi.

Malatya'ya ilişkin müjdeleri de paylaşan Bakan Ersoy, yüzde 90 fiziki gerçekleşme oranına ulaşan ve bugüne kadar 173 milyon lira harcanan yeni Malatya Kültür Merkezi'nin bu yıl içerisinde tamamlanarak hizmete açılacağını söyledi. Kentte hasar tespit edilen 24 vakıf eserinden restorasyonu süren 22'sinin Haziran ayı itibarıyla tamamen ayağa kaldırılacağını ifade eden Bakan Ersoy, Malatya Müzesi'nde hasar gören 42 eserin restorasyonunun da tamamlandığını aktardı.

Yeşilyurt ilçesi Hıroğlu Mahallesi'ndeki 8 yapının projeleri için ihale çalışmalarının başlatıldığını belirten Bakan Ersoy, toplam 551 milyon lira ödenekle Malatya'nın tarihi dokusunun yeniden ihya edildiğini kaydetti. Konuşmasının sonunda birlik ve beraberlik mesajı veren Bakan Ersoy, "Bu milletin iradesinden güç alanları hiçbir şey dize getiremeyecektir. Bizim birlikte aşamayacağımız engel, üstesinden gelemeyeceğimiz zorluk yoktur" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Kültür ve Turizm Bakanı, Politika, Malatya, Deprem, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Ersoy: Malatya'da Tarihi İhya Süreci - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

17:13
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla “Beni affedin“ yazmış
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla "Beni affedin" yazmış
17:09
Trabzonspor’da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık
Trabzonspor'da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık
17:02
’’Türkiye’de 100 bine yakın çocuk kayboldu’’ iddialarına yalanlama
''Türkiye'de 100 bine yakın çocuk kayboldu'' iddialarına yalanlama
16:42
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
15:29
Büyük tepki çeken ’sahiplendirme’ ilanı’ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
15:01
Türkiye’yi ayağa kaldıran vicdansız hemşirenin cezaevi değiştirildi
Türkiye'yi ayağa kaldıran vicdansız hemşirenin cezaevi değiştirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 17:28:01. #7.11#
SON DAKİKA: Bakan Ersoy: Malatya'da Tarihi İhya Süreci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.