Bakan Ersoy: Malatya\'da Tarihi İhya Süreci

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıl dönümünde Malatya'da yaptığı açıklamada, deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarla dünya tarihinin en kapsamlı inşa ve ihya sürecinin hayata geçirildiğini söyledi.

Bir dizi ziyarette bulunmak üzere Malatya'ya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya Valiliği ziyareti sonrasında açıklamalarda bulundu. Depremin ilk anından itibaren devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu belirten Bakan Ersoy kültür varlıklarından vakıf eserlerine kadar birçok alanda yürütülen çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü kaydetti.

Konuşmasında kararlı duruşa dikkat çeken Bakan Ersoy, "İnsanımızın beklentileri söz konusu olduğunda hiçbir bahaneyi kabul etmiyoruz. 'Olmazcılara', 'yapılamazcılara' asla kulak asmıyoruz. Sözle değil eserlerle konuşuyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla her şeyin yerine konulacağı sözünü vermiştik. Bugün bu sözü yere düşürmemiş olmanın huzurunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Deprem sonrası kültür varlıklarının korunması için önemli kaynaklar ayrıldığını belirten Ersoy, "Genel Müdürlüğümüz tarafından 5 bin 119 taşınmazda hasar tespiti yapıldı. Bakanlığımıza tahsisli yapıların projelendirilmesi için yaklaşık 7,3 milyar lira ödenek kullandık. Özel mülkiyetteki tescilli yapılar için ise 2 milyar liralık hibe desteği sağladık. 11 ilde hassasiyetle yürütülen 63 işi tamamladık" dedi.

Malatya'ya ilişkin müjdeleri de paylaşan Bakan Ersoy, yüzde 90 fiziki gerçekleşme oranına ulaşan ve bugüne kadar 173 milyon lira harcanan yeni Malatya Kültür Merkezi'nin bu yıl içerisinde tamamlanarak hizmete açılacağını söyledi. Kentte hasar tespit edilen 24 vakıf eserinden restorasyonu süren 22'sinin Haziran ayı itibarıyla tamamen ayağa kaldırılacağını ifade eden Bakan Ersoy, Malatya Müzesi'nde hasar gören 42 eserin restorasyonunun da tamamlandığını aktardı.

Yeşilyurt ilçesi Hıroğlu Mahallesi'ndeki 8 yapının projeleri için ihale çalışmalarının başlatıldığını belirten Bakan Ersoy, toplam 551 milyon lira ödenekle Malatya'nın tarihi dokusunun yeniden ihya edildiğini kaydetti. Konuşmasının sonunda birlik ve beraberlik mesajı veren Bakan Ersoy, "Bu milletin iradesinden güç alanları hiçbir şey dize getiremeyecektir. Bizim birlikte aşamayacağımız engel, üstesinden gelemeyeceğimiz zorluk yoktur" diye konuştu. - MALATYA