Son Dakika Haberleri: Bakan Fatih Dönmez Sakarya Valiliğini Ziyaret Etti

Bakan Fatih Dönmez Sakarya Valiliğini Ziyaret Etti

17 dakika önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Sakarya, enerji hatlarının bizim açımızdan kritik alt yapılarının da yoğun olarak geçtiği illerimizden birisidir" dedi.

Bakan Fatih Dönmez Sakarya Valiliğini Ziyaret Etti, System.String[]
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Sakarya, enerji hatlarının bizim açımızdan kritik alt yapılarının da yoğun olarak geçtiği illerimizden birisidir" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir dizi ziyaretler gerçekleştirmek için Sakarya'ya geldi. Bakan Dönmez ilk ziyaretini Sakarya Valiliğine yaptı. Vali Ahmet Hamdi Nayir tarafından kapıda karşılanan Bakan Dönmez, "Herhangi bir sorun yok zaten doğalgaz Sakarya genelinde Taraklı ilçemiz hariç hemen hemen her yerleşim biriminde şu anda faal durumda bazı yerleşim planlarında imar planlarını bekleyen eksik yatırımlar var. Onlarda imar planları tamamlandıktan sonra süratle doğalgaz almaya başlayacaklar. Sakarya zaten doğalgazla tanışalı epey bir zaman oldu. Büyük bir teveccühte var kendilerine teşekkür ediyoruz. Sakarya sadece ulaşım ağlarının kavşağında da değil aynı zamandan enerji hatlarının bizim açımızdan kritik alt yapılarının da yoğun olarak geçtiği illerimizden birisidir. Ciddi sorunların olmadığını görmek bizi ayrıca memnun etti" dedi.

Daha sonra Bakan Dönmez, Büyükşehir Belediye Başkanlığına geçti. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:31 Kaynak: İHA

Ahmet Hamdi Nayir, Fatih Dönmez, Sakarya, Güncel
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