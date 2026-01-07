Bakan Fidan'dan, Rusya-Ukrayna Savaşı Değerlendirmesi: Son Dört Yıldır Devam Eden Bu Savaşta Kalıcı Bir Barışa Oldukça Yakın Bir Durumdayız

(ANKARA) – Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Ukrayna konulu "Gönüllüler Koalisyonu" toplantısının ardından Ukrayna - Rusya savaşına ilişkin, "Son dört yıldır devam eden bu savaşta bence kalıcı bir barışa oldukça yakın bir durumdayız diye düşünüyorum. En azından barışın anahtarı olan birtakım alanların fevkalade detaylı bir şekilde tartışıldığını görüyoruz. Türkiye'nin de burada katkıları var süreç içerisinde" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Ukrayna konulu "Gönüllüler Koalisyonu" toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen zirveye katıldığını belirten Fidan, Paris'te Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile de görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile yapılan görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"Suriye Dışişleri Bakanı Sayın Şeybani üçlü görüşme için Paris'te bulunuyordu. İsrail, Suriye ve Amerika arasındaki müzakereler amacıyla biz bu müzakereleri başından beri çok yakından takip ediyoruz. Sürekli hem Suriye tarafıyla hem Amerika tarafıyla istişare halindeyiz. Bu görüşme sonrası kendisiyle buluştuk. İki konuyu detaylıca görüştük. Hem bugün yapılan müzakerelerde hangi aşamaya gelindi? Hem de birkaç gün önce YPG ile yaptıkları görüşmelerde hangi sonuçlara ulaştılar veya ulaşmadılar? Onların üzerinden geçme imkanımız oldu. Bu konuları çok detaylı görüştük."

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile de bir araya geldiğini aktaran Fidan, "Daha sonra Tom Barrack'la bir araya geldim. O da bu görüşmelerde Amerika'yı temsilen Suriye özel temsilcisi sıfatıyla bulunmaktaydı. Amerikan heyetinin başında. Ondan da bugünkü yapılan üçlü görüşmelerin seyrine ilişkin bilgi aldık. Görüşlerimizi aktardık. Bir sonraki görüşme, alınan kararlar, bunları etraflıca görüştük." dedi.

"Amerika'nın da bu konuda oynayabileceği ciddi roller var"

İsrail'in Suriye sahasındaki eylemlerine ilişkin soruyu yanıtlayan Fidan, şu ifadeleri kullandı:

"Provokatif eylemler, İsrail'in bölgedeki geniş çaplı yürüttüğü yayılmacı ve bölücü politikanın bir uzantısı, biz onu görüyoruz. Burada gerekli tespitlerin yapılması, bu tespitler iyi analiz edilip gerekli tedbirlerin de alınması fevkalade önemli bölge istikrarı açısından. Bu hem bölge ülkeleriyle beraber yapılması gereken bir davranış, hem de Amerika'nın da bu konuda oynayabileceği ciddi roller var."

İsrail'in Somaliland'e yönelik son adımlarına da değinen Fidan, "İsrail'in özellikle Somaliland'de son yaptığı hareketin de aslında bölgedeki toprak tabanlı, bölme tabanlı, istikrarsızlık yayma projelerinden biri olduğunu çok rahat görüyoruz. Tabii özellikle Suriye bizim hemen kapı komşumuz olduğu için oradaki olan her şey bizi yakından ilgilendirmekte. Umarız herkesi memnun edecek, bölgeye istikrar getirecek bir müzakere zemini ve anlaşma zemini buluruz." diye konuştu.

Paris'te düzenlenen Ukrayna konulu zirveye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fidan, zirvenin kritik bir dönemde gerçekleştiğini belirterek şunları söyledi:

"Bugünkü zirve önemli bir zirveydi. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızı temsilen katıldık liderler zirvesine. Ülkelere ilaveten burada Avrupa Birliği, NATO gibi kurumlar da vardı. Onların yöneticileri de vardı. Önemli konular tartışıldı."

Savaşın seyrine ilişkin değerlendirmesini de paylaşan Fidan, "Son dört yıldır devam eden bu savaşta bence kalıcı bir barışa oldukça yakın bir durumdayız diye düşünüyorum. En azından barışın anahtarı olan birtakım alanların fevkalade detaylı bir şekilde tartışıldığını görüyoruz. Türkiye'nin de burada katkıları var süreç içerisinde." ifadelerini kullandı.

"Bu sadece Ukrayna'da savaşı bitiren bir barış anlaşması olmayacak"

Fidan, olası bir barış anlaşmasının etkilerine ilişkin ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu sadece Ukrayna'da savaşı bitiren bir barış anlaşması olmayacak. Aynı zamanda yeni dönemde Rusya ile Avrupa arasındaki barışın modalitelerini de uzun dönemli belirleyecek bir anlaşma olacak. Rusya'nın bölge politikalarını da bundan sonra belirleyecek kapsamlı bir anlaşma olacağını değerlendiriyorum."

Zirvede askeri boyutun da ele alındığını aktaran Fidan, "Ateşkesin gözetlenmesi, Ukrayna'nın caydırıcı halde tutulması ve ateşkesin bozulması durumunda alınabilecek askeri tedbirler nelerdir, kime hangi görev düşüyor, bunlar çok detaylı tartışıldı." dedi.

Türkiye'nin Karadeniz'de üstlenebileceği role işaret eden Fidan, "Karadeniz'in güvenliği konusunda, Karadeniz'de en büyük filoya sahip NATO üyesi olarak Türkiye'nin sorumluluk üstlenmesinden daha doğal bir şey yok. Bu konuda ciddi mesafe kat edildiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Somali'nin toprak bütünlüğünü her zaman savunduk"

İsrail'in Somaliland'e yönelik adımlarına ilişkin değerlendirmesinde ise Fidan, şunları kaydetti:

"Egemen bir ülkenin toprağını parçalamaya yönelik davranışlar kabul edilemez. Bölgemizde böl, parçala, yönet politikalarının artık geride kaldığını ifade ediyoruz. Somaliland ile Somali arasındaki mesele uzun süredir devam eden bir iç konudur. Biz Birleşmiş Milletler kararları ve uluslararası hukuk çerçevesinde Somali'nin toprak bütünlüğünü her zaman savunduk."

"İsrail gibi gayrimeşruluğun merkezi olan bir aktörün Somaliland'in her tarafına destek verse ne olur?"

Fidan, İsrail'in bu yöndeki adımlarını eleştirerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Somaliland'i tanıya tanıya, İsrail'in tanıması, mini minnacık bir hakları varsa da herhangi bir şeyle alakalı aslında bir gayrimeşrulluğu temsil ediyor. İsrail gibi gayrimeşruluğun merkezi olan bir aktörün Somaliland'in her tarafına destek verse ne olur? Jeostratejik açıdan bir hamle, bir güç ortaya koymaya çalıştıklarını görüyoruz?"