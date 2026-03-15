Bakan Göktaş, ailelere Mark Zuckerberg\'in fotoğrafıyla uyarıda bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, vatandaşları sivil bir inisiyatifle hazırlanarak kamuoyuna sunulan "Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi"ni imzalamaya davet etti. Göktaş, dijital dünyanın risklerine karşı çocukları korumayı amaçlayan sözleşmenin önemine dikkat çekti.

"ERDOĞAN İLK İMZACILARDAN BİRİ OLDU"

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile sözleşmenin gerekliliğine vurgu yaptı. Paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleşmeyi ilk imzalayanlardan biri olduğunu belirten Göktaş, temel amaçlarının dijital dünyanın risklerine karşı çocukları korumak ve onları bilinçli bireyler olarak yetiştirmek olduğunu ifade etti.

O FOTOĞRAFI HATIRLATTI

Paylaştığı video ile velilere, öğretmenlere ve çocuklara çağrıda bulunan Göktaş, dijital platformların çocuklar üzerindeki etkisine dikkat çekti. Göktaş, Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg'in kendi çocuğunun yüzünü sosyal medya paylaşımlarında gizlediğini hatırlatarak, "Peki neden bizim çocuklarımız konusunda bu kadar hassas değil?" ifadelerini kullandı.

Snapchat'in kurucusunun çocuğuna haftalık yalnızca 1,5 saat ekran süresi tanıdığını belirten Göktaş, Netflix CEO'sunun da "En büyük rakibimiz uykudur" sözlerini hatırlattı. Göktaş, bu örneklerle dijital platformların kullanıcıları daha uzun süre ekran başında tutmaya çalıştığını ancak teknoloji şirketi yöneticilerinin kendi çocukları için farklı bir yaklaşım benimsediğini vurguladı.

"ÇOCUKLARIMIZI ZARARLI İÇERİKLERDEN KORUMAK İSTİYORUZ"

Dijital platformların çocuklar için daha güvenli hale gelmesi gerektiğini ifade eden Göktaş, çocukların yaşlarına uygun olmayan içeriklerle karşılaşmalarını ve sosyal medyada tanımadıkları kişilerle iletişim kurmalarını engellemeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Teknolojinin doğru kullanımı konusunda da çeşitli projeleri desteklediklerini söyleyen Göktaş, Teknofest, DENEYAP atölyeleri, TÜBİTAK yarışmaları ve startup destekleri gibi etkinliklerle çocukların teknolojiyle sağlıklı bir ilişki kurmalarını amaçladıklarını ifade etti.