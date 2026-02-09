Bakan Göktaş, Gaziler ve Şehit Aileleri ile Görüştü

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar ile bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar ve beraberindeki heyet ile bir araya geldiğini bildirdi.

Göktaş, şunları kaydetti:

"Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuz doğrultusunda şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve ailelerine yönelik yürüttüğümüz çalışmalar üzerine kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Vatanı uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmaya, gazilerimizin her şartta ve koşulda yanlarında olmaya devam edeceğiz."