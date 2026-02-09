Bakan Göktaş, Gaziler ve Şehit Aileleri ile Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bakan Göktaş, Gaziler ve Şehit Aileleri ile Görüştü

09.02.2026 20:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar ile bir araya geldi.

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar ile bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar ve beraberindeki heyet ile bir araya geldiğini bildirdi.

Göktaş, şunları kaydetti:

"Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuz doğrultusunda şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve ailelerine yönelik yürüttüğümüz çalışmalar üzerine kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Vatanı uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmaya, gazilerimizin her şartta ve koşulda yanlarında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Göktaş, Gaziler ve Şehit Aileleri ile Görüştü - Son Dakika

Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı Yoğun bakımdayken Erdoğan’a sunum yaptırmış Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı! Yoğun bakımdayken Erdoğan'a sunum yaptırmış
Türkiye’den 3 ülkeye birden tren yolculuğu Biletler sudan ucuz Türkiye'den 3 ülkeye birden tren yolculuğu! Biletler sudan ucuz
2026 Kış Olimpiyatları’nda korkunç kaza 2026 Kış Olimpiyatları'nda korkunç kaza
Cevdet Yılmaz’dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu Cevdet Yılmaz'dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu
Sisi’den kritik Somali adımı Ülkeye asker konuşlandıracak Sisi'den kritik Somali adımı! Ülkeye asker konuşlandıracak
İngiltere’de Epstein depremi Başbakanlık Genel Sekreteri görevinden istifa etti İngiltere'de Epstein depremi! Başbakanlık Genel Sekreteri görevinden istifa etti

20:49
Kadıköy’de inanılmaz anlar Tüm stat ayakta alkışladı
Kadıköy'de inanılmaz anlar! Tüm stat ayakta alkışladı
20:09
Dövmeleri, katıldığı programa damga vurdu
Dövmeleri, katıldığı programa damga vurdu
19:54
Keçiören Belediye Başkanı Özarslan’ın Türkiye’yi utandıran görüntüleri yeniden gündemde
Keçiören Belediye Başkanı Özarslan'ın Türkiye'yi utandıran görüntüleri yeniden gündemde
19:27
Mesut Özarslan’ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı
Mesut Özarslan'ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı
19:06
Canlı anlatım: Kadıköy’de goller üst üste
Canlı anlatım: Kadıköy'de goller üst üste
18:01
ABD petrol tankerine el koydu
ABD petrol tankerine el koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 20:53:36. #7.11#
SON DAKİKA: Bakan Göktaş, Gaziler ve Şehit Aileleri ile Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.