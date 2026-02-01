Bakan Göktaş Mısır\'da Sergiyi Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mısır Sosyal Dayanışma Bakanı Maya Morsy ile başkent Kahire'de 'Diarna' El Sanatları ve Geleneksel Miras Sergisi'ni ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mısır Arap Cumhuriyeti Sosyal Dayanışma Bakanı Sayın Dr. Maya Morsy ile birlikte 'Diarna' El Sanatları ve Geleneksel Miras Sergisi'ni ziyaret ettik. Binlerce yıllık kültürel birikimi zarafet ve incelikle yansıtan bu eserler, geleceğe bırakılan en kıymetli miraslardan biri. İlmek ilmek işlenen her detayda, köklü geçmişimizin ve ortak değerlerimizin izlerini görmek mümkün. El işçiliğinin kıymetini bize bir kez daha hatırlatan bu anlamlı sergide emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.