Bakan Göktaş, Nevşehir'de "Ailede Kadıncık Ana İzleri Paneli"nde konuştu Açıklaması

09.01.2026 17:17
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Hacıbektaş'a yeni bir huzurevi kazandırmak için çalışmalarımızı başlattık. Huzurevinin arsa tahsisi yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, " Hacıbektaş'a yeni bir huzurevi kazandırmak için çalışmalarımızı başlattık. Huzurevinin arsa tahsisi yapıldı. İnşallah en kısa sürede proje ve planlama sürecini tamamlayarak inşaatı başlatacağız." dedi.

Bakan Göktaş, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığınca Hacıbektaş ilçesindeki Hacıbektaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Ailede Kadıncık Ana İzleri Paneli"ne katıldı.

Burada konuşan Göktaş, Alevi-Bektaşi yolunda çerağın güçlü bir kavram, yön bulduran, evde ocak, toplumda dirlik, yolda hizmet ve sorumluluk olduğunu söyledi.

Kadıncık Ana'nın da bir çerağ ve ışık niteliğinde toplumun mayasını irfanla yoğurduğunu belirten Göktaş, şöyle konuştu:

"O, sözüyle değil, haliyle konuşanlardandır. Göstererek değil, yaşayarak öğretenlerdendir. Erenler yolunun ayakta kalmasını sağlayan asli güçtür. Hacı Bektaş Veli dergahında sadece bir yol arkadaşı değil. Hünkar'ın sırrını teslim ettiği halifesi, emeğin, sadakatin ve rızaya dayalı birlik anlayışının taşıyıcısıdır. Bu nedenle Kadıncık Ana'yı anlamak, esasında aileyi ve toplumu ayakta tutan görünmez bağı anlamaktır."

"Kararlı adımlarla kadın erkek fırsat eşitliğini daha da büyüttük"

Bakan Göktaş, ailenin, aynı çatı altında ve aynı toplumda yaşamanın ötesinde, aynı gönülde buluşmak olduğuna dikkati çekerek, Kadıncık Ana'nın temsil ettiği değerlerin, tarihin her döneminde ocakları ayakta tutan anaların, gönül birliğini diri tutan bacıların izinde görülebildiğini ifade etti.

Kadınların her alanda söz sahibi olmasını, Anadolu medeniyetinin yüklediği bir sorumluluk ve geleceğe dair güvence olarak gördüklerini kaydeden Göktaş, şöyle devam etti:

"Bu anlayış, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü vizyonuyla her geçen gün daha da güç kazandı. Kadınlar ekonomide, siyasette, sosyal hayatta daha görünür ve daha etkin oldu. Attığımız kararlı adımlarla kadın erkek fırsat eşitliğini daha da büyüttük. Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planımızla kadınların haklarını ve kazanımlarını somut adımlarla kalıcı hale getiren bir yol haritasını hayata geçirdik. Bugün tüm kurumlarımız tarımda, sanayide, teknolojide, eğitimde, sağlıkta, her alanda kadının güçlenmesi için büyük bir özveriyle çalışıyor."

Bakan Göktaş, 2025 yılı boyunca aileyi ve demografik yapıyı güçlendirecek sosyal politikalara hız verdiklerini kaydetti.

Kadını destekleyen, çocuğu koruyan, yaşlıyı gözeten ve aileyi bir bütün olarak ele alan politikaları hayata geçirdiklerini ifade eden Göktaş, 2026-2035 dönemini kapsayacak "Aile ve Nüfus 10 Yılı" dolayısıyla son yıllarda ivme kazandırılan politikaların daha köklü ve uzun vadeli perspektifle yaygınlaştırılacağını dile getirdi.

Göktaş, yeni dönemde hedefin aile ve nüfus odaklı çalışmaları yoğunlaştırmak olacağını söyledi.

Hacıbektaş ilçesine yeni huzurevi kazandırılacak

İlçedeki Hacıbektaş Rıfat Kartal Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin mevcut fiziki koşulları nedeniyle risk barındırdığını ve bu kapsamda çalışma yapıldığını anlatan Bakan Göktaş, "Hacıbektaş'a yeni bir huzurevi kazandırmak için çalışmalarımızı başlattık. Huzurevinin arsa tahsisi yapıldı. İnşallah en kısa sürede proje ve planlama sürecini tamamlayarak inşaatı başlatacağız. Bakanlık olarak büyüklerimize ve ihtiyaçlarına cevap veren daha güvenli, daha konforlu ve daha donanımlı bir yaşam alanı sunacağız." diye konuştu.

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin de Anadolu'nun mayasını sevgiyle yoğuran, hoşgörünün en saf halini temsil eden Kadıncık Ana'yı daha yakından anlamak için bir araya geldiklerini belirtti.

Kadıncık Ana duruşunun, sevgiyle kurulan bağların eşitliğinde güçlenen ilişkilerin aileyi ayakta tuttuğuna dikkati çeken Ersin, "Bugün aile konuşulurken bir kadim yolun söylediklerinden yeniden duymaya ihtiyacımız var. Kadının emeği, kadının sözü, kadının yüzü, aileyi güçlü kılan en önemli dayanakların arasında yer alır. Kadıncık Ana'nın izi, bize bu yolun hala duru olduğunu gösterir." diye konuştu.

Nevşehir Valisi Ali Fidan, MHP Grup Başkanvekili ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan da programda konuşma yaptı.

Hacı Bektaş Veli Külliyesi ile Kadıncık Ana Türbesi'ni de ziyaret eden Bakan Göktaş, Hacıbektaş'a yapılacak yeni huzurevi inşaatı alanında incelemede bulundu.

Kaynak: AA

