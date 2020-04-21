Bakan Gül başkanlığında 6'ncı 'koronavirüs' toplantısı - Son Dakika

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Sahil şeritlerindeki yasağa rağmen Bebek Sahili'nde yürüyenler kameralara takıldı

Ramazan ve koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 84,5 oruç tutacak

Kronik rahatsızlıkları olan ya da koronayı yenen kişiler oruç tutabilir mi? Uzman isim yanıtladı