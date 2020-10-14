Bakan Gül: Yüksek mahkeme üyesine yakışmaz - Son Dakika

Bakan Gül: Yüksek mahkeme üyesine yakışmaz

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "Sosyal medya üzerinden yapılacak açıklamalar, hele yüksek mahkeme üyesine yakışmaz. Milletin vesayete de ihtiyacı yoktur.

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "Sosyal medya üzerinden yapılacak açıklamalar, hele yüksek mahkeme üyesine yakışmaz. Milletin vesayete de ihtiyacı yoktur. Vesayet çağrışımları ortaya çıkaracak söylemlerden başta hukukçuların kaçınması lazım" dedi. Bakan Gül, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarına açıklama yaparak, Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi Engin Yıldırım'ın 'Işıklar yanıyor' paylaşımına tepki gösterdi. Gül, mahkemenin saygınlığını başta üyelerinin koruması gerektiğini belirterek, "Yargı mensupları, kararları ile konuşur. Sosyal medya üzerinden yapılacak açıklamalar, hele yüksek mahkeme üyesine yakışmaz. Öncelikle mahkemenin değerli üyelerinin bu konuda saygınlığı korumak için bir çaba içine girmesi gerekir" diye konuştu. 'SAYGINLIĞI YİTİRİCİ DAVRANIŞLARDAN KAÇINMAK GEREK '

'SAYGINLIĞI YİTİRİCİ DAVRANIŞLARDAN KAÇINMAK GEREK ' Türkiye 'nin hukuk devleti olduğunu vurgulayan Bakan Gül, "Türkiye'de demokrasi, kurumlar ve kurallar ile işlemektedir. Milletin vesayete de ihtiyacı yoktur. Vesayet çağrışımları ortaya çıkaracak söylemlerden başta hukukçuların kaçınması lazım. Vesayet çağrışımı yapan bir kurum olarak görünme hususu başta o kuruma, demokrasimize zarar verir. Türkiye'de milletimizin beklentisi millet adına karar veren kurumların hak ve adaleti bir an önce yerine getirmesi, kararları ile konuşması, kararları ile uyuşmazlıkları bitirmeleri, sona erdirmeleridir. AYM ile ilgili Türkiye'de AK Parti çok önemli adımlar attı. Bireysel başvuruyu AK Parti getirdi, bu konuda özgürlüklerinin önünün açılması için çok önemli adımlar attı. AYM'nin vermiş olduğu kararları Anayasa'ya göre bağlayıcıdır. Bu kararları verirken demokrasinin, hukukun gereği şeklinde davranışlar ve tutumlar içine girmek lazım. Saygınlığı yitirici davranışlardan kaçınmak gerekiyor" dedi.

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