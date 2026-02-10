Bakan Güler, Kilis'te Birlikleri Denetledi - Son Dakika
Bakan Güler, Kilis'te Birlikleri Denetledi

10.02.2026 18:05
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kilis'teki ziyaretlerini sürdürdü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kilis'teki ziyaretlerini sürdürdü. Bakan Güler, programı kapsamında Kilis Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Güler, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra sınır hattındaki gelişmelerin değerlendirildiği basına kapalı toplantıya katıldı. Güler, sonrasında trafik kazası sonucu 2 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Ali Çelik'in cenaze törenine katıldı. Cenaze töreni sonrası esnaf ziyaretlerinde bulunan Güler, son olarak Kilis Şehit ve Gaziler Derneği Başkanlığı'nı ziyaret etti.

-Cenazeden görüntüler

-Esnaf ziyaretinde görüntüler

-Şehit ve Gaziler derneği ziyaretinden görüntüler

-Genel ve detay görüntüler

-Haber: Nuray UZATMAZ Kamera: Ahmet ATMACA-GAZİANTEP-DHA

2) EVLERİNDE ÖLDÜRÜLMÜŞ HALDE BULUNAN ÇİFT, TOPRAĞA VERİLDİ

AYDIN'ın Efeler ilçesinde evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Turgut (79)-Nuran Çakaloğlu (79) çifti, toprağa verildi. Cenazeye katılan çiftin oğullarından Ahmet Çakaloğlu olayın cinayet olduğunu söylerken; Serhat Çakaloğlu, cinayetin hunharca işlendiğini dile getirdi.

Dr. Ahmet Çakaloğlu, bir süredir haber alamadığı babası Turgut ve annesi Nuran Çakaloğlu'nun Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi Kültür Caddesi'ndeki müstakil iki katlı evine önceki gün saat 18.00 sıralarında geldi. Eve giren Çakaloğlu, anne ve babasını kanlar içerisinde buldu. Dr. Çakaloğlu'nun ihbarı sonrası adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çiftin, baş, boyun ve karın olmak üzere vücutlarının çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbeleri ile öldükleri belirlendi. Cansız bedenler, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Komşuları, Çakaloğlu çiftinin evinden saat 03.00 sıralarında kavga sesi duyduklarını söyledi.

CESETLER FARKLI KATLARDA BULUNDU

Olayın ardından Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından cinayetin aydınlatılması için 5 ayrı özel ekip oluşturuldu. Eve yakın bölgede güvenlik kamerası bulunmadığı belirtildi. Savcılık kararıyla ev mühürlenirken, kapıya polis şeridi çekildi. İncelemede; vücudunda 15 bıçak darbesi bulunan Turgut Çakaloğlu'nun cesedinin evin girişinde, 10 bıçak darbesiyle hayatını kaybeden Nuran Çakaloğlu'nun cesedinin ise üst kattaki yatak odasında bulunduğu tespit edildi.

KESEDEKİ ALTINLAR ALINMIŞ

Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede; 2 kesedeki altınların alındığı, Nuran Çakaloğlu'nun üzerindeki altın kolye, küpe, yüzük ve bileziklere ise dokunulmadığını belirledi. Ayrıca ekipler, eve zorla girildiğine dair bir bulguya rastlamadı. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin Çakaloğlu çiftini tanıyor olabileceği ve cinayetlerin hırsızlık gibi gösterilmek istendiği ihtimali üzerinde duruyor.

TABUTLARA SARILIP, GÖZYAŞI DÖKTÜ

Otopsi işlemleri tamamlanan çift için bugün Aydın Bey Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Çakaloğlu çiftinin yakınları ve Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin katıldı. Çiftin oğulları Ahmet ve Serhat Çakaloğlu, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti. Dr. Ahmet Çakaloğlu tabutlara sarılıp, gözyaşı döktü. Çiftin cenazeleri, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Germencik Hıdırbeyli Mahallesi'nde toprağa verildi. Çiftin oğullarından Ahmet Çakaloğlu olayın cinayet olduğunu söylerken; Serhat Çakaloğlu, cinayetin hunharca işlendiğini dile getirdi. Diğer yandan Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cami bahçesindeki töreni kayda aldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

