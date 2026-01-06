Bakan Güler, Malezya Başbakanı İbrahim'i karşıladı - Son Dakika
06.01.2026 21:29
MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve eşi Demet Güler Hanımefendi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak ülkemize gelen Malezya Başbakanı Sayın Enver İbrahim ile eşi Wan Azizah İsmail Hanımefendiyi Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı" denildi.

Kaynak: DHA

