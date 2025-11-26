Bakan Güler, ihraç edilen teğmenlerle ilgili bir gerçeği ilk kez açıkladı - Son Dakika
Bakan Güler, ihraç edilen teğmenlerle ilgili bir gerçeği ilk kez açıkladı

Bakan Güler, ihraç edilen teğmenlerle ilgili bir gerçeği ilk kez açıkladı
26.11.2025 17:46
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 30 Ağustos'ta Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninin ardından ihraç edilen teğmenlerle ilgili konuştu. Güler, "Birinci olan kız teğmenimiz geliyor mikrofonun başına, 'Aileler lütfen tören alanını terk edin' diyor. Böyle bir hakkı var mı?" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bütçe görüşmelerinde 30 Ağustos 2024'te Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatan teğmenlerin ihracına ilişkin eleştiriler üzerine teğmenlerin 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı nedeniyle ihraç edilmediğini belirtti.

BAKAN GÜLER'DEN İHRAÇ EDİLEN TEĞMENLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Savunma Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi görüşülmeye devam ediyor. Bütçe görüşmeleri sırasında CHP'li bazı milletvekillerinin 30 Ağustos 2024'te Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatan teğmenler hakkında açılan soruşturma sonrası ordudan ihraç edilen öğrencilere ilişkin eleştirilerine Bakan Güler cevap verdi.

"TEĞMENİMİZİN, AİLELERİN TÖREN ALANINI TERK ETMESİNİ İSTEMEYE HAKKI VAR MI?"

Teğmenlerin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı ve kılıç çektiği için orduyla ilişkilerinin kesilmediğini söyleyen Güler, "Bu tören bittiği anda tüm aileler kendi çocuklarıyla sarılıp öpüşmek için tören alanına girmiş durumda. Bu vaziyette iken birinci olan kız teğmenimiz geliyor mikrofonun başına, 'Aileler lütfen tören alanını terk edin' diyor. Böyle bir hakkı var mı?" dedi.

Kaynak: İHA

Politika, Savunma, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • 314190 314190:
    bahaneye gell;)) biz biliyoz nedenini yorma kendini 19 18 Yanıtla
  • Zaa Zaa:
    tabi tabi onu torunlarına anlat başkası yemez 5 3 Yanıtla
  • Yanlız Kurt Yanlız Kurt:
    Allah sizleri ıslah etsin Tez zamanda mahşerde hesap verenlerden olursunuz 1 2 Yanıtla
  • Haydar Ali Haydar Ali:
    CHP ne zaman Haklının yanında durduki? belkide bir kaç kez durmuş olabilir malesef 3 yanlış bir doğruyu götürdüğü için, onlarda geçersiz sayılır.zihniyet bu.hani bir söz varya, oğlum okuyup Kaymakam olamassın demedimki.Adam olamassın dedim demiş.Adam olsaydın babanı ayağına getirttirmezdin sen çıkıp benim babayın ayağına gelirdin Anlayan anladı!!! 0 1 Yanıtla
  • Ramazan Katırcı Ramazan Katırcı:
    Şimdiye kadar niye açıklamadınız diye insan kendi kendi kendine sormadan edemiyor. Herzaman hoşuma gitmiştir güzel bir Atasözü var; Minareyi çalan kılıfını hazırlar. 1 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
