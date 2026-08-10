Bakan Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini kabul edecek - Son Dakika
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Bakan Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini kabul edecek

Bakan Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu\'nun ailesini kabul edecek
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, bugün Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini Adalet Bakanlığı'nda kabul edecek. Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile saat 12.00'de bir araya gelerek görüşme gerçekleştirecek.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, bugün Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini Adalet Bakanlığı'nda kabul edecek.

Bakan Gürlek, bugün BBP Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini Adalet Bakanlığı'nda kabul edecek.

GÖRÜŞME SAAT 12.00'DE

Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile saat 12.00'de bir araya gelerek görüşme gerçekleştirecek.

Görüşmede, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma ve adli süreçteki gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin, 25 Mart 2009 tarihinde meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve gözaltına alınan 27 şüpheliden 19’unun tutuklandığı soruşturma devam ediyor.

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Son Dakika Adalet Bakanı Bakan Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini kabul edecek - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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