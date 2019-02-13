Son Dakika Haberleri: Bakan Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan ile Görüştü

Bakan Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan ile Görüştü

2 saat önce

NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan ile görüştü.

Bakan Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan ile Görüştü, System.String[]
NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan ile görüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 10:14 Kaynak: DHA

Brüksel, James Mattis, Hulusi Akar, Dünya
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