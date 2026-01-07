Bakan Kacır Kütahya\'yı Ziyaret Edecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 9 Ocak Cuma günü Kütahya'yı ziyaret edecek.

Bakan Kacır'ın, kentte yapımı tamamlanan başta Teknokent binasının açılışı olmak üzere bir dizi ziyaret programları gerçekleştireceğini belirtildi. Ziyaret programı çerçevesinde çeşitli temaslarda bulunacak olan Bakan Kacır'ın, sanayi ve teknoloji alanındaki yatırımlar ile devam eden projelere ilişkin incelemeler yapması öngörülüyor. - KÜTAHYA