Bakan Karaismailoğlu: "AK Parti denildiği zaman akla yol, su, medeniyet ve kalkınma gelir" - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "AK Parti denildiği zaman akla yol, su, medeniyet ve kalkınma gelir." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Kırık Barajı Varyant Yolu şantiye ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, ulaşım ve haberleşme yatırımlarını incelemek için Kastamonu'da olduklarını söyledi.

Kastamonu'nun Türkiye'nin cennet köşelerinden biri olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, "Panoramik dağları, yemyeşil ovaları, zümrüt sahilleri, zengin kültürel varlıklarıyla Kastamonu ülkemizin huzur bölgesi olarak adlandırabileceğimiz önemli bir ilimiz. Milli Mücadele sırasında lojistik destek açısından en güvenilir bölge olan Kastamonu, İnebolu Limanı'ndan Ankara'ya erzak, cephane ve insan transferinde büyük önem taşırken çok önemli fedakarlıklar göstermiştir. Kurtuluş Savaşı'nda en fazla şehit veren üçüncü il olan Kastamonu'nun Araç ilçesi ise nüfusuna oranla en çok şehit veren ilçemiz olarak tarihin altın sayfalarında yerini almıştır." ifadesini kullandı.

Kastamonu'da Daday ve Azdavay yolları, İnebolu yol şantiye ve tünellerindeki çalışmalar hakkında ayrıntılı görüşmeler gerçekleştireceklerini belirten Karaismailoğlu, ayrıca yerel yöneticiler ve vatandaşlarla bir araya geleceklerini dile getirdi.

Karaismailoğlu, AK Parti iktidarı döneminde önemli yatırımlar yapıldığını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Yeniden yapılan kara yolu ağı, güçlü hava yolu altyapısı, yenilenen, güçlendirilen demir yolu ve liman yatırımları ile vatandaşlarımızın refahını yükseltmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Son 18 yılda Kastamonu'nun ülke çapında gerçekleştirilen yatırımlardan aldığı ulaşım ve iletişim payı 6 milyar liranın üzerindedir. Özellikle vurgulamak istiyorum ki Kastamonu'daki 47 kilometrelik bölünmüş yol uzunluğumuzu 329 kilometreye çıkardık. Bugüne kadar Kastamonu'da 138 kilometrelik kara yolu, 11 kilometrelik çift tüp tünel ile 91 köprüyü yaparak halkımızın hizmetine sunduk. 1993-2002 yılları arasında yapılan kara yolu yatırım miktarını 23 kat artırarak 5 milyar 623 milyon liraya çıkardık. Kastamonu'da halen devam eden 8 kara yolu yatırımının toplam maliyeti 7 milyar liraya yaklaşıyor. Bu yatırımlarımızın yanı sıra Kastamonu'da 430 kilometreyi aşkın yol yapımı çalışması yürütüyoruz."

Geleceğin teknolojisine hazırlandıklarının altını çizen Karaismailoğlu, "Ülkemizde tüm ulaşım modlarını birbirine entegre ederek günümüz teknolojisini kullanan ve geleceğin teknolojisine hazırlanan altyapı yaklaşımı ile yerli ve milli kaynaklarımızı önceliklendirerek çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hedefimiz verimli, güvenli, etkin, yenilikçi, dinamik, çevreci, katma değer sağlayan ve sürdürülebilir akıllı bir ulaşım ağını ülkemizdeki tüm yollarımızda hayata geçirmek. 'Güçlü altyapı, güçlü Türkiye' yaklaşımıyla hazırladığımız Milli Ulaşım ve Altyapı Politika Belgesi ile dünyayı Türkiye'ye bağlıyoruz. Intermodal, yani çoklu taşımacılık yöntemleri ile Türkiye'nin küresel bir lojistik güç olması yolunda projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz." diye konuştu.

İnceleme yaptıkları Kastamonu-Çankırı yolu projesinin Türkiye'nin küresel lojistik güce ulaşmasına katkı sunacak önemli projelerden sadece biri olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece Kastamonu'ya değil, tüm Türkiye'ye değer katacak Kastamonu-Çankırı yolu projemizin toplam uzunluğu yaklaşık 56 kilometredir. Bu uzunluğa yaklaşık 20 kilometrelik Kırık Baraj Varyantı dahildir. 2021 yıl içinde tamamlayacağımız projemizin toplam bedeli 1 milyar 876 milyon lirayı aşmaktadır. Proje kapsamında 10 bin 811 metrelik 2 çift tüp tünel, 288 metrelik 2 aç-kapa tek tüp tünel, 364 metrelik 3 çift köprü ve 149 metrelik 3 köprülü kavşak bulunmaktadır. Projemizde yer alan 1339 metrelik Kırık Tüneli'nde kazı destekleme çalışmaları ve 101 metrelik nihai beton çalışmaları ile 36,4 kilometrelik bölünmüş yolun, 2 çift köprünün, bir köprülü kavşağın ve 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin yapımını tamamladık. Yine proje planı içinde yer alan 19,4 kilometrelik Kırık Baraj Relokasyon yolu ihalesini gerçekleştirdik, çalışmalarımız hızla devam ediyor."

"AK Parti denildiği zaman akla yol, su, medeniyet ve kalkınma gelir." diyen Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Kastamonu'da 712 kilometresi devlet yolu, 580 kilometresi de il yolu olmak üzere toplamda 1292 kilometre yol ağımız bulunmaktadır. Şu anda Türkiye'de 600 kilometre devlet tünel yolumuz var. 200 kilometre daha inşaatı devam eden tünelimiz bulunuyor. 2002 yılında Türkiye'deki toplam tünel yolu uzunluğu 50 kilometreydi. Şu anda Kastamonu'da çalışan tünel uzunluğumuz 11 kilometre. İnşaatı devam edenlerle 47 kilometrelik bir tünel uzunluğu var. Ülkemizin geldiği boyutu örnek olarak ifade etmek isterim.

Yine 2002 yılında Kastamonu'da sadece 47 kilometre bölünmüş yol bulunmaktayken şu anda 329 kilometrenin üzerinde olan ve çalışmaları süren bölünmüş yol uzunluğumuz var. 2002'ye kadar Kastamonu'da sadece 246 milyon liralık kara yolu yatırımı yapılmışken şu anda 5,6 milyar liralık yatırım yapıldı. Devam eden projelerimizle birlikte 9,6 milyar liralık kara yolu yatırım olarak 2002'den beri Kastamonu'da yapılmış işler var. Devam eden 11 işimiz var, bunların da en kısa zamanda bitirilmesi için buradaki programımıza devam edeceğiz."

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kastamonu'da da aşılmaz dağları tünellerle aşmak, geçilmez vadileri viyadüklerle geçmek için gece-gündüz canla başla çalışmaya devam ettiklerini dile getiren Karaismailoğlu, "Ülkemiz için yaptığımız tüm projelerimizde sayın Cumhurbaşkanımızın desteklerini hep yanımızda hissettik. Kastamonu'daki yatırımlarımızda gecesini gündüzüne katarak çalışan, bu ülkenin imarı için alın teri döken tüm arkadaşlarımıza huzurlarınızda teşekkürlerimi iletiyorum." diye konuştu.