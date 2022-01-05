Bakan Karaismailoğlu: "Böyle bir çağda teknolojik bağımsızlık milli bağımsızlığımızın teminatıdır" - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ülkemizi elektronik ihracatta da lider ülkeler arasına taşımak için yeni stratejiler üretiyoruz. Böyle bir çağda teknolojik bağımsızlık, milli bağımsızlığımızın da teminatıdır" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, ULAK Haberleşme'yi ziyaret ederek ULAK Haberleşme'ye ait olan yerli ve milli birçok ürünü inceledi. Karaismailoğlu, yetkililer tarafından kendisine tanıtılan ürünleri inceledi, nasıl çalıştığı hakkında bilgi aldı. Sonrasında ise bir konuşma gerçekleştiren Karaismailoğlu, ULAK Haberleşme'nin Türkiye'nin geniş bant teknolojilerinde ulusal bir değeri olduğunu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın en dinamik iş ortakları arasında bulunduğuna değindi. ULAK Haberleşme yönetimine teşekkür eden Karaismailoğlu, 2021'yi korona virüs pandemisini kontrol etme ve normalleşme çalışmalarıyla geçirirken aynı zamanda ciddi büyüme oranlarının yakalandığını, 2021'de büyüme trendini sürdürerek önceki yıla göre ihracatın önceki yıla göre yüzde 33 oranında artırarak ihracatta rekor kırıldığını söyledi.

"ÜLKEMİZİ ELEKTRONİK İHRACATTA LİDER ÜLKELER ARASINA TAŞIMAK İÇİN YENİ STRATEJİLER ÜRETİYORUZ"

İhracatın 225 milyar dolara yükseldiği ve 2022'deki ihracat hedefinin 250 milyar dolar olarak belirlendiğini hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, bu hedefe ulaşmada teknoloji ihracının büyük bir paya sahip olmasının hedeflendiğini belirterek, "Çok daha önemlisi; ihraç kalemlerimiz arasında, katma değerli teknolojik ürünlerinin oranında artış sağlamamızdır. İhraç ürünlerimiz arasında, yüzde 45 oranındaki artış, iyi yolda olduğumuzu gösteriyor. Ülkemizi elektronik ihracatta da lider ülkeler arasına taşımak için yeni stratejiler üretiyoruz. Böyle bir çağda teknolojik bağımsızlık, milli bağımsızlığımızın da teminatıdır. Bu uğurda gecemizi gündüzümüze katarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

"BAKANLIK OLARAK 2021 YILINI ÇOK VERİMLİ VE BAŞARILI BİR ŞEKİLDE GERİDE BIRAKTIK"

2021 yılında bakanlığın çalışmalarından bahseden Karaismailoğlu, bakanlığın 2021 yılını çok verimli ve başarılı bir şekilde geri bıraktığını, Türksat 5A ve 5B'yi aynı yılda uzaya gönderme başarısını gösterdiklerini, yeni haberleşme uydularıyla televizyon yayınlarının yanı sıra katma değerli bilişim ve internet hizmet kapasitesinin geliştiğini anlattı. Avrupa'nın en yüksek kulesi olan Çamlıca Kulesi'ni hizmete sunarak 100 adet radyo yayınını bir araya topladıklarına değinen Karaismailoğlu, "2021 yılı üçüncü çeyreği itibarı ile önceki yılın aynı dönemine göre, elektronik haberleşme sektörümüz, yaklaşık yüzde 19 büyüdü. 2021'in üçüncü çeyreğinde internet kullanım miktarımız bir önceki yılın aynı dönemine göre, sabitte yüzde 50, mobilde de yüzde 30 arttı. On yıl önce mobil operatörlerimizin dakikası 8,6 kuruş olan ortalama tarife ücretini bugün 1,2 kuruşa indirdik" diye konuştu. Karaismailoğlu, ULAK Haberleşme ile iş birliği içerisinde olduklarını, aktif desteklediklerini ve ULAK Haberleşme'nin 5G çalışmalarında bulunduğunu anlattı.

"ULAK HABERLEŞME İLE İŞ BİRLİĞİ İMKANLARIMIZI DAHA DA ARTIRACAĞIZ"

ULAK 4,5G baz istasyonu ile 4,5G çekirdek şebeke fonksiyonlarının test şebekesinin ULAK binasında kurulduğunu, yerli malı belgesine sahip ULAK Baz İstasyonu'nun kullanımı konusunda mobil işletmecileriyle iş birliği sağlandığını ifade eden Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Halihazırda, ülkemizdeki 900 köye kurulacak baz istasyonlarının tamamının ULAK Haberleşmenin 4,5G Baz istasyonlarından olmasına yönelik kararlılığımız devam etmektedir. Son teknoloji ve gelişmiş akıllı sistemlerle donattığımız, ulaşım güvenliğini üst seviyede çıkarttığımız otoyollarımızda, yerli ve milli bağlantılı otonom araç teknolojilerini test ediyoruz. Üniversitelerimizle birlikte ULAK Haberleşmenin yerli ve milli ürün geliştirme çalışmalarını destekliyoruz. Ulaştırma ve haberleşme teknolojilerinin yerli ve milli olarak geliştirilmesinde öncü kurumlarımızdan olan, geniş bant teknolojilerinde ulusal değerlerimizden ULAK ile iş birliği imkanlarımızı daha da artıracağız." Bakan Karaismailoğlu, ULAK Haberleşme ziyareti sonrası Ankara Eski Gar'a gelerek, İslamabad-Tahran- İstanbul (ITI) Yük Treni'ni karşılama törenine katılacak ve açıklamalarda bulunacak.

(Huzeyfe Tarık Yaman - Yunus Özkan/ İHA)