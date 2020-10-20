Bakan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 16 Temmuz gecesi Dalaman'dan İstanbul'a uçuşunun radar haritasını hediye etti - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında 16 Temmuz 2016 tarihinde saat 00.40'ta Dalaman'dan İstanbul'a uçuşunun gerçek anlık radar görüntüsünün yer aldığı tabloyu hediye etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 20 Ekim Dünya Hava Trafik Kontrolörleri Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, 16 Temmuz gecesi saat 00.40'ta Dalaman'dan İstanbul'a uçuşunun gerçek anlık radar haritasını hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hava araçlarının uçuş emniyetini sağlamak için günün her saati kesintisiz hizmet üreterek, dünyanın en zor ve en stresli mesleklerinden birini icra eden tüm hava trafik kontrolörlerinin 20 Ekim Dünya Hava Trafik Kontrolörleri Günü'nü tebrik ederek, "Hava trafik kontrolörlerinin, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine karşı verdiğimiz mücadelede üstelendikleri kritik rol asla unutulmayacak" dedi.

Tablonun üzerinde ise şu ifadeler yer aldı:

"16 Temmuz 2016, 00.40. Dalaman'dan İstanbul'a uçuşumuzun gerçek anlık radar görüntüsü, vatan hainleriyle mesafe 50 mil." - ANKARA