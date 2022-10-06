BAKAN KARAİSMAİLOĞLU HER YIL 9 BİN 500 VATANDAŞIMIZIN GÜVENLİ YOLLAR SAYESİNDE CANINI KURTARIYORUZ

Yeditepe Üniversitesi'nde 'Türkiye'nin Ulaştırma Vizyonu' konulu konferansa katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 'Bu kaliteli ve güvenli yollar sayesinde 20 yıl öncesine göre trafik kazalarında yüzde 82 oranında azalma oldu. İstatistik olarak elimizde var, her yıl 9 bin 500 tane vatandaşımızın güvenli yollar sayesinde canını kurtarıyoruz' dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün Yeditepe Üniversitesi'nde öğrencilere 'Türkiye'nin Ulaştırma Vizyonu' konulu bir konferans verdi. Konferansta Türkiye'de son 20 yılda ulaştırma sektörüne yapılan yatırımlar, yatırımların sonucunda ortaya çıkan avantajlar ve 2053 ulaşım hedefleri konuşuldu. Konferansa Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

'ÜRETİME 10 KATI, MİLLİ GELİRE TAM 6 KATI ETKİ EDİYORSUNUZ'

Ulaştırma altyapı projelerinin bir akarsu gibi gittikleri yeri hareketlendirip, bereketlendirdiğini söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 'Bu projeler sayesinde bölge gelişiyor, istihdam, tarım, turizm artıyor. Ulaştırmaya bir birimlik yatırım yaptığınızda üretime 10 katı, milli gelire tam 6 katı etki ediyorsunuz. Örneğin, Osmangazi Köprüsü yapıldıktan sonra Kartal, Pendik ve Tuzla'dan her gün binlerce servis aracı, binlerce personeli Yalova, Bilecik ve Bursa'daki organize sanayi bölgelerine getiriyor. İstihdamın ve üretimin önündeki artışları görebiliyoruz. Bununla bağlantılı olarak İstanbul-İzmir otoyolu sayesinde yol üzerindeki yatak sayısındaki ve tarım ürünlerindeki artış muazzam bir noktada. Ayrıca yaşantımıza konfor getiriyor, bize zaman kazandırıyor, yakıttan tasarruf sağlıyor. Bu kaliteli ve güvenli yollar sayesinde 20 yıl öncesine göre trafik kazalarında yüzde 82 oranında azalma oldu. İstatistik olarak elimizde var, her yıl 9 bin 500 tane vatandaşımızın güvenli yollar sayesinde canını kurtarıyoruz. Yakıtın ve zamanın maliyeti var ama insan hayatının maliyeti olamaz, o sonsuz bir maliyettir. O yüzden bu projeler ülkemize çok büyük konfor ve değer getirdi' ifadelerini kullandı.

'TAM 190 MİLYAR DOLARLIK BİR YATIRIMI ÖNGÖRDÜK'

Ulaştırma sektöründeki 2053 yılı hedeflerini de öğrencilerle paylaşan Adil Karaismailoğlu, konuyla ilgili şöyle konuştu:

'Tam 190 milyar dolarlık bir yatırımı öngördük. Burada yüzde 67 ile demir yolu önemli bir yer alırken, haberleşme daha çok özel sektörle olmakla birlikte yüzde 67, karayolları da yüzde 36 gibi bir oranda. Karayollarının ihtiyacı hiçbir zaman bitmiyor. Bunları planladık ve bugünden imalatlarına başladık. Bugün bölünmüş yol ağımız 28 bin 700 kilometre 2053'e geldiğimizde bu ağ tam 38 bin kilometreye çıkacak. Demiryolu ağı bugün 13 bin 22 kilometre, bu da 28 bin kilometrenin üzerine çıkacak. Havalimanı alt yapımımızı tamamladık gibi. Şu an 57, 2053'te 60 bine çıkacak zaten diğer üç tane havalimanının imalatı devam ediyor. Liman tesis sayımız da bugün 217, planlamalarımız sonucunda 255'e çıkacak.

'2053'e geldiğimizde 197 milyar dolar yatırım ile milli gelire 1 trilyon, üretime 2 trilyon dolar, istihdama da 27.7 milyon kişi olarak fayda sağlanacak. Yeni altyapıları tamamlayacağız, yüksek hızlı trene bağlı il sayısı 8'den 52'ye çıkacak. Yıllık demiryolu yolcu taşımacılığı 2053'e geldiğimizde tam 270 milyona çıkacak. Havayolundaki yıllık yolcu sayısı bugün 210 milyon, 2053'te de tam 344 milyona çıkacak. Bunların hepsi planlandı, bir plan dahilinde alt yapı yatırımlarımız devam ediyor. Bir birimlik ulaştırma alt yapı yatırımı yaptığınızda bunun üretime 10, milli gelire de 6 katı etkisini son 20 yıldır yaptığımız yatırımlarla yaşadık bundan sonra da milletimize ve ülkemize katkı sağlamaya devam edeceğiz.'

'SAYIN BAKANIMIZ LOJİSTİĞE GERÇEKTEN ÇOK ÖNEM VERİYOR'

Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan ise 'Türkiye'de hatırladığım kadarıyla en gelişmiş lojistik bölümünü ilk defa biz kurduk. Lojistik insan vücudundaki kılcal damarlar neyse bir ülke ve dünya için de aynı şeydir. Lojistiği durdurun, dünya batar. Sayın bakanımız lojistiğe gerçekten çok önem veriyor, en zor şartlarda bile üniversitemizde uzaktan online konferans verdi. Lojistik yaşamsal ve önemli bir şeydir. Sayın bakanımız da bu konuda bilgilendirmelerde bulunacak, biz de keyifle dinleyeceğiz' diye konuştu. (DHA)