Bakan Karaismailoğlu, Uşak Çevre Yolu'nu inceledi - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapımı devam eden Uşak Çevre Yolu'nun gelecek yıl tamamlanması için gayret gösterdiklerini bildirdi.

Karaismailoğlu, Denizli'nin Çivril ilçesinde hayırsever tarafından yaptırılan Huriye Yıldırım Anne Camisi'nin açılışını yapıp kentten ayrıldı.

Uşak programı kapsamında yapımı devam eden Uşak Çevre Yolu inşaatında incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, şantiye sahasında yetkililerden bilgi aldı.

Karaismailoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 2023 kalkınma hedefleri doğrultsunda memleketin her köşesindeki işlerin bir an önce bitirilmesi için arazide gerekli incelemelerde bulunduklarını söyledi.

Memleketin her köşesine hizmet ederek kalkınmasına katkıda bulundularını ifade eden Karaismailoğlu, "Uşak'ta devam etmekte olan projelerimizle ilgili vali, milletvekili ve belediye başkanlarımızla birlikte istişarelerde bulunuyoruz. Devam eden projelerle ilgili gerekli şantiye incelemelerini yaparak işlerin bir an önce hızlanması için gerekli talimatları veriyoruz." dedi.

Karaismailoğlu, kentte yapımı devam eden 5 projeyi kısa sürede bitireceklerine vurgu yaparak şöyle konuştu:

"Bunlar içinde en önemlisi olan Uşak Çevre Yolunun başlaması biraz uzun zaman aldı. Fakat mevcut arazideki kamulaştırmalar nedeniyle maalesef biraz uzadı. Ama belli kesimlerde yol tamamlandı. İnşallah bu kamulaştırmalarla birlikte hızlandırdıktan sonra önümüzdeki yıl içerisinde inşallah buraya gerekli ödenekleri ayırıp Uşak Çevre Yolunun bir an önce bitirilmesini sağlayacağız."

Arazide yaptıkları incelemelerde çevre yolunun ne kadar önemli olduğunu ve kent için ne kadar gerekli olduğunu yerinde anlamış olduklarını ifade eden Karaismailoğlu, buradaki hassasiyetlerini önemle devam ettireceklerini dile getirdi.

Karaismailoğlu, Uşak'ta ilerki yıllarda nelerin gerekli olduğunu ihtiyaçların ne olduğunu bir program dahilinde yeni ihtiyaçların giderilmesiyle ilgili projelere devam edeceklerini belirtti.

Memleketin her köşesinde ulaştırma altyapı projelerinin devam ettiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Bizim yaptığımız projeler özellikle insan hayatına değdiği, insan yaşamını kolaylaştırdığı ve yaşam kalitesini arttırdığı için çok önemli. Ayrıca bizim yaptığımız projeler bölgeye istihdam sağlıyor, üretimi, tarımı ve turizmi arttırıyor. O yüzden ulaştırma altyapı projeleri bir an önce hayata geçmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bunları da yerel idarecilerimizle birlikte koordinasyon içinde tamamlayacağız ve vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi vatana millete hizmet etmek bir nasip meselesidir. İnşallah biz de o nasibe ulaşırsak en büyük bizim için mutluluk o. Bizim yaptığımız işlerden vatandaşımızın duyacağı mutluluk bizim için en büyük hayır duasıdır. İnşallah bu doğrultuda işlerimizi bitirmek için canla başla çalışıyoruz."

Karaismailoğlu daha sonra beraberindeki heyetle birlikte Ulubey Belediyesini ziyaret ederek belediye başkanı Veli Koçlu'dan bilgi alıp Ulubey Kanyonu'nda incelemelerde bulunup hatıra fotoğrafı çektirdi.