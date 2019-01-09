Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu, 3. Medya Çalışanları Basketbol Turnuvası'nda Dereceye Giren Takımlara Ödüllerini...

Bakan Kasapoğlu, 3. Medya Çalışanları Basketbol Turnuvası'nda Dereceye Giren Takımlara Ödüllerini...

1 saat önce

Bakan Kasapoğlu, 3. Medya Çalışanları Basketbol Turnuvası'nda dereceye giren takımlara ödüllerini takdim ettiANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 3. Medya Çalışanları Basketbol Turnuvası ödül törenine katıldı.

Bakan Kasapoğlu, 3. Medya Çalışanları Basketbol Turnuvası'nda dereceye giren takımlara ödüllerini takdim etti

ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 3. Medya Çalışanları Basketbol Turnuvası ödül törenine katıldı.
Ankara Spor Salonu'nda oynanan final maçında Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), finalde NTV'yi 21-15 yenerek turnuvanın birincisi oldu. Turnuvanın üçüncülük maçında ise A Haber, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nı 21-12 mağlup etti.Bakan Kasapoğlu, turnuvayı ilk sırada tamamlayan TRT'ye madalya ve kupasını takdim etti. Kasapoğlu, ayrıca turnuvada ikinciliği elde eden NTV ve dördüncü sırada yer alan Gençlik ve Spor Bakanlığına da kupa ve madalyalarını verdi.Turnuvada üçüncü sırada yer alan A Haber'in kupa ve madalyasını ise Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik takdim etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada katılımcıları tebrik ederek, "Gerçekten spor birleştirici bir güç. Siz bunu, bu turnuvayla bir kez daha gösterdiniz ve ispat ettiniz. Farklı kurumlarda çalışan arkadaşlarımız bir araya geldi. Üç gün boyunca centilmence oynadı. Sonucunda da bir takımımız şampiyon oldu. Onu da hep birlikte alkışladık." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nü unutmadı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yarın kutlanacak 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nü de unutmadı."Bu anlamlı gün vesilesiyle hepinizi tekrar tebrik ediyorum." diyen Kasapoğlu, şunları kaydetti: "Gazetecilerimiz ve haber kameramanlarımız alın terleriyle çalışan arkadaşlarımız. Onlar hayatın her alanında bizim gören gözümüz, işiten kulağımız. Onların hakkı gerçekten çok büyük. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Yarının 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü olması nedeniyle her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Sizler de bizler kadar çalışan, gayret gösteren arkadaşlarımızsınız. Gerçekten gösterdiğiniz emek takdire şayan. Sizlere sağlık, başarı, mutluluk diliyorum. İnşallah vazifenizi en güzel şekilde önümüzdeki dönemlerde de yaparsınız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:54 Kaynak: İHA

Mehmet Kasapoğlu, basketbol, Spor
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