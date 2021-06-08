Bakan Kasapoğlu, "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü"ne katıldı - Son Dakika

Ellerinde Türk bayraklarıyla Türk Ocakları önünden başlayan yürüyüşe katılanlara şehir merkezinden geçerken vatandaşlar tarafından konfeti ve çiçekler atıldı.

Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği güzergahta düzenlenen "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü"nün açılış törenine katılan Bakan Kasapoğlu, daha sonra elinde Türk bayrağı ile yürüyüşte yer aldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü"ne katıldı.

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