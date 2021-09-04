Bakan Kasapoğlu, "Filenin Sultanları"nı tebrik etti

"Sırbistan'da oynanan 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası üçüncülük maçında rakibi Hollanda'yı yenerek bronz madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı kutluyorum. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nın ardından katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olarak bizleri gururlandıran Filenin Sultanlarının başarısında emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. A Milli Kadın Voleybol Takımımızın gelecekte katılacağı şampiyonalarda daha büyük başarılar kazanacağına yürekten inanıyorum."

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan 'da oynanan Avrupa Voleybol Şampiyonası üçüncülük maçında rakibi Hollanda 'yı 3-0 yenerek bronz madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.

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