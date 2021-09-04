Bakan Kasapoğlu, "Filenin Sultanları"nı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan'da oynanan Avrupa Voleybol Şampiyonası üçüncülük maçında rakibi Hollanda'yı 3-0 yenerek bronz madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.
Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Sırbistan'da oynanan 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası üçüncülük maçında rakibi Hollanda'yı yenerek bronz madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı kutluyorum. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nın ardından katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olarak bizleri gururlandıran Filenin Sultanlarının başarısında emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. A Milli Kadın Voleybol Takımımızın gelecekte katılacağı şampiyonalarda daha büyük başarılar kazanacağına yürekten inanıyorum."
Kaynak: AA
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