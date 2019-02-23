Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu, Hitit Üniversitesi 15 Temmuz Spor Kompleksi Açılışını Yaptı

Bakan Kasapoğlu, Hitit Üniversitesi 15 Temmuz Spor Kompleksi Açılışını Yaptı

1 saat önce

- Hitit Üniversitesi 15 Temmuz Spor Kompleksi açılışı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açılış yapması Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun konuşması ÇORUM - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hitit Üniversitesi 15 Temmuz Spor Kompleksi açılışına katıldı,...

- Hitit Üniversitesi 15 Temmuz Spor Kompleksi açılışı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açılış yapması
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun konuşması
ÇORUM - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hitit Üniversitesi 15 Temmuz Spor Kompleksi açılışına katıldı, amatör spor kulübü yöneticileri ile bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 09:18 Kaynak: AA

Mehmet Kasapoğlu, Hitit Üniversitesi, Güncel
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