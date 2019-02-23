Bakan Kasapoğlu, Hitit Üniversitesi 15 Temmuz Spor Kompleksi Açılışını Yaptı
1 saat önce
- Hitit Üniversitesi 15 Temmuz Spor Kompleksi açılışı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açılış yapması Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun konuşması ÇORUM - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hitit Üniversitesi 15 Temmuz Spor Kompleksi açılışına katıldı,...
- Hitit Üniversitesi
15 Temmuz Spor Kompleksi açılışı Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açılış yapması
Gençlik ve Spor Bakanı
Kasapoğlu'nun konuşması
ÇORUM - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hitit Üniversitesi 15 Temmuz Spor Kompleksi açılışına katıldı, amatör spor kulübü yöneticileri ile bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 09:18 Kaynak: AA
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