Bakan Kasapoğlu: İzmir İçin Güzel Projelerimiz Var

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'i ziyaretinde sporcularla bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'i ziyaretinde sporcularla bir araya geldi. Çocukların söylediği türküye eşlik eden Kasapoğlu, İzmir için güzel projeleri olduğunu söyledi. İzmir temasları kapsamında ilk olarak Altınordu'nun Yeşilyurt'taki Sait Altınordu Tesisleri'ni ziyaret eden Bakan Kasapoğlu'nu kulüp başkan Seyit Mehmet Özkan ve kulübün minik futbolcuları karşıladı. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ve AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci ile tesislerde incelemelerde bulunan Kasapoğlu, tesis çıkışında yaptığı açıklamada, Altınordu'nun Tükiye için örnek bir model olduğunu söyledi.



Kasapoğlu, Altınordu'nun sadece sportif anlamda değil etik anlamda da iyi futbolcular yetiştirme amacında olduğunu belirterek, "Biz de her ziyaretimizde Altınordu'yu ziyaret ediyoruz. Türkiye'nin her vilayetinde sporla, futbolla ilgili konuda gündemi Altınordu'ya getiriyoruz. Çünkü Altınordu çok önemli bir model. Altınordu gibi kulüplerin daha da artmasını temenni ediyoruz. Bu noktada bakanlık olarak da gerekli desteği vermeye hazırız. Ben bu manada Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Bundan sonra ziyaretlerimiz, desteklerimiz devam edecek" diye konuştu.



31 Mart Yerel Seçimleri'ne giderken İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci ile bir arada olduklarını belirten Bakan Kasapoğlu, "İzmir için çok güzel projelerimiz var. Hem sporun tabana yayılmasıyla ilgili, hem de sportif başarının geliştirilmesi ve yerleştirilmesiyle alakalı çok güzel projelerimiz var. İzmir'deki yetenekli sporcularımızın keşfedilmesiyle ilgili projelerimiz var. Bizi izlemeye devam ederseniz, seyahatimiz boyunca konuşmaya devam edeceğiz. İzmir bizim için çok önemli. Bizi izlemeye devam edin inşallah" dedi.



Daha sonra Karabağlar Gençlik Merkezi'ne geçen Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nu kapıda gençler karşıladı. Merkezdeki atölyeleri gezen Kasapoğlu, çocukların söylediği Çanakkale Türküsü'ne eşlik ederek atölyedeki bez torba dikimine yardım etti. Bakan Kasapoğlu, merkezdeki bir çocuğun Anıtkabir'i ziyaret etmek istediğini söylemesi üzerine, atölyede bulunan tüm çocukları Ankara'da ağırlayacağını belirtti. Bakan Kasapoğlu, daha sonra Karabağlar'daki merkezin karşısında bulunan spor salonunda incelemelerde bulundu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Bakan Kasapoğlu'nun Yeşilyurt Sait Altınordu Tesisleri ziyareti



Tesisleri gezmesi



Altınordulu çocuklarla sohbet etmesi



Açıklamaları



Karabağlar Gençlik Merkezi'ni ziyareti



Tesiste türkü söylemesi

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