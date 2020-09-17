Bakan Kasapoğlu, Menderes, Zorlu ve Polatkan için anma mesajı paylaştı - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu, Menderes, Zorlu ve Polatkan için anma mesajı paylaştı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı idam edilişlerinin 59. yılında bir kez daha rahmetle andığını belirtti.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı idam edilişlerinin 59. yılında bir kez daha rahmetle andığını belirtti.
Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "27 Mayıs zulmüne kurban verdiğimiz merhum Başbakan Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'yu rahmetle anıyorum. Askeri darbeler, hukuk ve demokrasi düşmanlığıdır. Milli iradeye ket vurmaya kalkan bütün darbecileri lanetliyorum." ifadelerini kullandı.
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