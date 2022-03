Kasapoğlu, Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine inşa edilecek merkezin şantiyesini gezdi - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) şantiyesini ziyaret etti.

Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine inşa edilecek Basketbol Gelişim Merkezi şantiyesini ziyaretinde Bakan Kasapoğlu'na Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu eşlik etti.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, "Gerek İstanbulumuz gerek Türkiyemiz için çok vizyonlu bir çalışmanın arifesinde sizlerle beraberiz. Türkiye iddiasını her alanda, her geçen gün yükseklere taşıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği, engin vizyonuyla her alanda olduğu gibi sporda da gerek branşların çeşitliliği ve bu alanda artan performans, gerekse muhteşem, her geçen gün gelişen bir altyapıyla daha güçlü bir geleceğe yürüyoruz. Hamdolsun ülkemizin her bir karışında, her bir branşı, her bir gencimizi, her bir vatandaşımızı erişilebilir kılan tesisleşme hamlemiz tüm hızıyla devam ediyor." diye konuştu.

Pandemiye rağmen hız kesmediklerini belirten Kasapoğlu, "Türkiye'nin hiçbir tarafında, hiçbir projemizi bir adım geride tutmadık. Hızımızla, enerjimizle, işbirliğimizle hamdolsun ideallerimize birer birer ulaşırken de hedeflerimizi büyütüyoruz. Bu arazi 68 dönüm. İnanıyorum ki sadece ülkemizin değil dünyanın en prestijli basketbol tesislerinden birisi olacak. Bölgenin, Avrupa'nın bir basketbol üssü olacak. Bu vesileyle Saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza büyük destekleri, teşvikleri için teşekkür ediyorum. Bu çalışmada bizlerle birlikte olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza, TOKİ idaresine özellikle teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Basketbolda önemli bir dönüşümün, önemli bir hamlenin eşiğindeyiz"

Federasyon başkanı Türkoğlu ve ekibine teşekkür eden Kasapoğlu, "Basketbolda önemli bir dönüşümün, önemli bir hamlenin eşiğindeyiz. Sadece tesis değil, basketbol alanında inşallah önümüzdeki süreçte erişilebilirlik noktasında, basketboldaki performans noktasında, yeteneklerin tespiti noktasında çok ama çok ciddi projeleri sizlerle paylaşacağız." dedi.

Kasapoğlu, müzesiyle, kütüphanesiyle, yaşam alanıyla, alt yapıyı yarınlara taşıyacak altyapı tesisleriyle, kamp alanlarıyla 7/24 yaşayan bir basketbol üssünü hayata geçireceklerini söyledi.

Salonun dört dörtlük, rekabet gücü yüksek, efsane karşılaşmalara şahitlik edeceğini dile getiren Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin, dünyanın en prestijli basketbol üssünü ülkemizle, insanımızla buluşturacağız. 10 bin pota projesiyle bütün Türkiye'yi basketbol alanlarına kavuşturma projemizi başlatmıştık. Bu projeyle beraber hepsini bir sinerji oluşturacak şekilde harmanlayarak inanıyorum ki yeni dev adamları, yeni yıldızları çıkaracağız. Bu toprağın gençlerine güveniyoruz. Bu ülkenin evlatları için hiçbir özveriden kaçınmadık, kaçınmayacağız. Tesislerin kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla tüm vatandaşlarımıza erişilebilirliği noktasında nasıl bugüne kadar gayret gösterdiysek bundan sonra daha çok gayret göstereceğiz. Türkiye her alanda olduğu gibi sporda da gençlik yatırımlarında da birer birer hedeflerini gerçekleştirirken, birer birer de bu hedefleri büyüterek bu yolda yürümeye devam edecek."

"Türk basketbolu için çok anlamlı, çok değerli bir tesis"

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Türk basketbolu için gerçekten çok anlamlı, çok değerli, bana göre de dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir tesisi ülkemize kazandırdıkları için başka Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır." dedi.

Türkiye'ye çok değerli tesislerin kazandırıldığını aktaran Türkoğlu, "Ama ilk defa bu anlamda çok amaçlı bir tesis kazandırılacağı, bunun da basketbol adına olacağı için çok mutluyuz. Bu süreçte Sayın Bakanımızla gerçekten çok çalıştık. Bugün de bizi yalnız bırakmadı. Gördüğünüz alanda inşallah önümüzdeki yıl Türkiye Basketbol Gelişim Merkezi adında çok güzel bir tesis kazandırılacak." şeklinde görüş belirtti.