Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan milli güreşçilere tebrik mesajı
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Bakan Kasapoğlu'ndan milli güreşçilere tebrik mesajı

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda 1 altın, 7 bronz madalya kazanarak takım halinde dünya üçüncüsü olan milli güreşçiler için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu'ndan milli güreşçilere tebrik mesajı, System.String[]
Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda 1 altın, 7 bronz madalya kazanarak takım halinde dünya üçüncüsü olan milli güreşçiler için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda 1 altın ve 7 bronz madalya kazanarak bizleri gururlandıran milli güreşçilerimizi kutluyorum. Sporcularımız, şampiyonada takım halinde dünya üçüncüsü olurken gelecek adına da umut verici performanslar ortaya koydular. Milli güreşçilerimize gelecek organizasyonlarda başarılar diliyor, elde ettikleri güzel derecelerde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."
Estonya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:59 
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